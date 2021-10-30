







30-летний Антон Беленский-индивидуальный предприниматель, волонтер штаба Виктора Бабарико, волонтер инициативы «честные люди».





Его задержали 10 августа 2020 года в гостинице «Беларусь» на 17-м этаже — силовики ворвались в номер. За участие в акции протеста в день выборов Антону предъявили обвинение по ч. 2 ст. Согласно ст. 293 Уголовного кодекса, но перед судом дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК.





5 марта его приговорили к 1,5 года» химии", которые он отбыл в исправительном учреждении открытого типа №24 в Гродно. До суда его содержали под стражей почти семь месяцев.