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В Риме проходит саммит Большой двадцатки

В течение двух дней мировые лидеры обсудят ситуацию в экономике, здравоохранении и климате.

В Риме в субботу, 30 октября, проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.

Открытие саммита состоялось в конгресс-центре La Nuvola.

На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и глобальное здоровье.

Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.

После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится крупнейший за шесть лет климатический саммит, в нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Об ожиданиях от климатического саммита ранее рассказали в Кабмине, пишет Телеграф.
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