В Риме проходит саммит Большой двадцатки
В течение двух дней мировые лидеры обсудят ситуацию в экономике, здравоохранении и климате.
В Риме в субботу, 30 октября, проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.
Открытие саммита состоялось в конгресс-центре La Nuvola.
На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и глобальное здоровье.
Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.
После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится крупнейший за шесть лет климатический саммит, в нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Об ожиданиях от климатического саммита ранее рассказали в Кабмине, пишет Телеграф.
12:22 30/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение