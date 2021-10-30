В Риме в субботу, 30 октября, проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.





Открытие саммита состоялось в конгресс-центре La Nuvola.





На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и глобальное здоровье.





Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.





После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится крупнейший за шесть лет климатический саммит, в нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.





Об ожиданиях от климатического саммита ранее рассказали в Кабмине, пишет Телеграф.



