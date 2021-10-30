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Глобальный диалог. Стартовал второй всемирный конгресс белорусов

Сегодня 30 октября в полночь стартовал «Всемирный конгресс белорусов 2.0.». Конгресс продлится 24 часа и проходит в формате видеоконференции.




Конгресс проводится усилиями волонтёров белорусского сообщества за рубежом "для организации глобального диалога о будущем нашей страны". В частности, на различных дискуссионных панелях будут обсуждения того, что можно сделать для расширения белорускости в мире.

Закончится конгресс онлайн-концертом группы NAVIBAND.

Первый конгресс состоялся год назад также в формате видеоконференции.
"Белорусский партизан"
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