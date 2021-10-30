











Конгресс проводится усилиями волонтёров белорусского сообщества за рубежом "для организации глобального диалога о будущем нашей страны". В частности, на различных дискуссионных панелях будут обсуждения того, что можно сделать для расширения белорускости в мире.





Закончится конгресс онлайн-концертом группы NAVIBAND.





Первый конгресс состоялся год назад также в формате видеоконференции.