Мария Захарова: США хотят выслать еще 55 российских дипломатов
США намерены выслать из страны еще 55 российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, Вашингтон требует чтобы российские дипломаты «покинули США в ближайшие месяцы». Это приведет к тому, что ситуация на дипломатическом «фронте» еще больше ухудшится.
Захарова подчеркнула, что Россия «предлагает остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор» для улучшения двусторонних отношений. Однако условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются, сообщает телеграм-канал «МИД России».
11:40 30/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение