Правозащитник в письмах к коллеге высказал свое мнение о референдуме, который должен состояться в феврале, рассказал о том, как проводит время за решеткой и когда прогнозирует свое освобождение, пишет spring96.org

"Весна и есть свобода!" — о своем освобождении

"У меня особых изменений нет. Дни идут, скоро уже четыре месяца, как я здесь. Предполагаю, что меру пресечения и само следствие еще продлят на два или три месяца.





Мне почему-то представляется, что весной я выйду на свободу. Не знаю, весной какого года, но это будет весной. Ведь весна и есть свобода!"





"Это начало конца" — о референдуме

"Много смотрю ТВ, поэтому в курсе последних событий. Я имею в виду референдум, который должен состояться в феврале следующего года. Смотрел “ток-шоу” на БТ на эту тему. Из всего сумбура понял, что будет “мягкий транзит” власти. Я так понимаю, по казахскому варианту. Ну что тут скажешь: это результат прошлогодних событий, когда общество очень четко выразило свое недоверие. Разумеется, что это не то, что хотят люди, и это далеко от полноценного отправления демократии в стране, но это вынужденные шаги и это начало конца. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события, но понятно, что он загнал себя в угол, и возможностей для маневра сейчас у него нет.





В феврале, я думаю, буду еще тут. Вероятно, что после референдума ситуация будет более благоприятной для меня и для всех наших узников".





"Лучший состав группы!" — о весновцах и сегодняшней работе Правозащитного центра

"То, что вы работаете, я знаю. Вот получил "Независимую газету", а там ссылка на нашу информацию стоит! И сердце мое радуется! Вы все большие молодцы, и я всегда в вас верил и был уверен. Вообще мы это очень мало вам говорили или не говорили, но вы лучшая команда, с которой мне выпало работать за всю нашу историю. Лучший состав группы!"





"Выступаю с публичными лекциями" — о быте

"У нас тут не было две недели телика, поэтому развлекали друг друга, как могли. Я рисовал карты и рассказывал про историю Первой и Второй мировых войн, про историю Беларуси, про историю рок-н-ролла и "Битлз". Так что я и здесь выступаю с публичными лекциями перед благодарными слушателями. Думал потом рассказать об истории создания ООН, структуре, основных правозащитных механизмах ООН и участии Беларуси в этом всем. Но телик принесли, и все снова начали смотреть безумные многочисленные российские сериалы и шоу".



"Вообще на свободу хочу" — о местах Беларуси, которые хотел бы посетить

"А насчет мест, которые я бы хотел посетить, то их очень много у нас. Страна наша очень красивая и мест интересных у нас много. В Пинск давно мечтаю попасть и на Полесье в целом. Очень интересная часть страны: самобытная, древняя. В Лоев хочу также, где Сож впадает в могучий Днепр. На Браславы хочу, там не был никогда. Вообще на свободу хочу: в лес, на озеро или реку".



