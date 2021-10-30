Талибы предъявили ультиматум Западу

Движение Талибан, признанное во многих странах террористическим, выступило с заявлением, в котором требует от Запада вернуть деньги. Речь идёт о миллиардах долларов, пишет Телеграф.





В случае, если ЕС и США не согласятся их отдать, в Талибане пригрозили Евросоюзу потоками отчаявшихся афганцев.





Представитель министерства финансов талибов Ахмад Вали Хакмал уточнил, что предложенной Западом гуманитарной помощи не хватит и деньги нужны народу Афганистана.





«Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши деньги. Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям», — заявил Ахмад Вали Хакмал.





Речь идёт о нескольких миллиардов долларов из резервов центрального банка Афганистана, которые заблокировали США и ЕС сразу после захвата власти в Афганистане талибами.





Член правления Центробанка Афганистана Рейтер Шах Мехраби призвал европейские страны, включая Германию, разблоктровать средства Афганистана.





«Ситуация отчаянная, и количество наличных денег сокращается… Сейчас достаточно для продолжения работы Афганистана до конца года», — уточнил агентству Рейтер Шах Мехраби.





По его словам, в случае, если вопрос с разблокировкой средств не будет решен, пострадает в первую очередь Европа.





«Больше всего пострадает Европа, если Афганистан н� получит доступ к этим деньгам… Люди будут в отчаянии. Они собираются поехать в Европу», — сказал Шах Мехраби.





В Европе с июня 2021 года говорят о наплыве мигрнатов-нелегалов из стран Ближнего Востока. При этом основным путем их транзита в ЕС, там считают Беларусь. Власти Евросоюза обвиняют власти Беларуси в организации таких потоков нелегалов.



