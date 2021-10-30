Global Firepower Index провел вторую годовую оценку уровня военной мощи 140 государств. В результате Беларусь сохранила 50-е место в списке. На эту позицию страна попала в начале 2021 года. В 2020 году Беларусь размещалась в индексе на 53-й строчке.





При этом с начала 2021 года сводный Power Index страны уменьшился. Если в при первой оценке он составлял 0,8419, то сейчас - 0,8371. Идеальным считается результат в ноль баллов, когда достигается идеальный баланс вооружений, экономики, населения, и массы других факторов. По мнению составителей, это не реально.





Отметим, что какую-то закономерность в укреплении белорусской военной мощи, судя по рейтингу, проследить сложно. В 2019 году у Беларуси была 39-я позиция. В 2018 Беларусь занимала 41-е место, а в 2017 году – 49-е.





В Европейском субиндексе военной мощи Беларусь занимает 14-е место из 34 стран. Среди стран Восточной Европы Беларусь находится на 6-й позиции из 11 государств.





По оценке Global Firepower Index, сопоставимыми по военной мощи с Беларусью странами в 2021 году являются Чили, Португалия и Узбекистан.





Традиционно лидируют в рейтинге армия Соединенных Штатов, Россия и Китай. На последних местах - Либерия, Косово и Бутан. Из неожиданностей, на которые обратили внимание аналитики, - перемещение армии Украины на 2 строчки вверх - на 25-е место.





Как отмечают составители Global Firepower Index, при подготовке рейтинга

оцениваются порядка 50 факторов, которые позволяют учесть численность вооруженных сил, уровень технической оснащенности, финансирования, использование современных технологий и логистические возможности.