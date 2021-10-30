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В Беларуси ограничили доступ к российскому Интернет-ресурсу REGNUM

Абоненты белорусского госмонополиста «Белтелеком» столкнулись с проблемами доступа к материалам российского новостного сайта REGNUM.

Об этом говорится в сообщении редакции сайта.
Примечательно, что доступ через других провайдеров на данный момент не ограничен.
Жалобы на доступ к сайтам regnum.ru и другим ресурсам информагентства зафиксированы только у абонентов «Белтелекома».
«Эта госорганизация обладает монополией на доступ к внешнему шлюзу и от её услуг зависят другие провайдеры, включая операторов сотовой связи», - отметили в REGNUM.
В российском масс-медиа подчеркнули, что Министерство информации и другие госорганы Беларуси не комментируют ситуацию, пишет politring.com
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