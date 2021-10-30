Об этом говорится в сообщении редакции сайта.

Примечательно, что доступ через других провайдеров на данный момент не ограничен.

Жалобы на доступ к сайтам regnum.ru и другим ресурсам информагентства зафиксированы только у абонентов «Белтелекома».

«Эта госорганизация обладает монополией на доступ к внешнему шлюзу и от её услуг зависят другие провайдеры, включая операторов сотовой связи», - отметили в REGNUM.