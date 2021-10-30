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Байден на встрече в Ватикане представился как "муж Джилл"

Президент США Джо Байден во время визита в Ватикан представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как "муж Джилл".

Байден с супругой прибыл в Ватикан для встречи с Папой римским Франциском. Их встретил регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца вместе с сотрудниками префектуры, пишет РИА Новости.

Президент США впервые прибыл в Ватикан с момента своего избрания на пост главы государства. Однако он уже в четвёртый раз встречается с папой Франциском. Визит открывает турне Байдена по Европе. В Белом доме сообщили, что на встрече с понтификом будут обсуждаться проблемы пандемии коронавируса, изменения климата, миграции, а также борьба с бедностью и отношения с КНР.
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