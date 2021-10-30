Мать Саакашвили поблагодарила Зеленского. И обратилась к президенту Грузии
Мать экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за поддержку ее сына.
Бацман предложила Аласании обратиться к Зеленскому.
"Я хочу ему сказать "спасибо" за то, что он дал моему сыну возможность вернуться в Украину, которую он так любит. За его заявления. Я знаю, что он сейчас очень помогает моему сыну из Украины. Спасибо ему за это", – сказала Аласания.
Фото: saakashvilim / Instagram
Кроме того, во время интервью она обратилась к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили и напомнила, что именно во времена президентства Саакашвили она вернулась в Грузию (Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов).
"Что я ей могу сказать?... Ее мечта сбылась как раз во времена моего сына", – отметила Аласания.
08:23 30/10/2021
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