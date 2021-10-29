Что стоит за назначениями силовиков на руководящие должности в различных «гражданских» структурах, и готов ли режим в случае угрозы своей власти развязать гражданскую войну?





Некоторые эксперты увязывают, например, переход экс-главы МВД Игоря Шуневича в Белорусское общество охотников и рыболовов с формированием так называемых отрядов территориальной обороны, о которых правитель говорил еще летом 2021-го как о действенном способе борьбы с некими «деструктивными силами» внутри страны.





Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что подобные предположения – из области конспирологии, поскольку власти и без того предприняли достаточно репрессивных мер.





– Силовые структуры таковыми уже давно не являются, это карательный аппарат режима. Хочу напомнить об изменениях в законодательстве, которые позволяют и МЧС, и даже ДФР привлекать к подавлению уличных протестов, – сказал эксперт в эфире Еврорадио.





По факту, отмечает аналитик, в Беларуси уже идет холодная гражданская война – в психологическом, культурном, социальном и политическом русле, – «и, к сожалению, после прошлого года нельзя отбрасывать возможность перехода в «горячую» стадию».





Назначения людей в погонах в руководство чего угодно, от Академии наук до театров и общественных объединений, Андрей Поротников называет расстановкой людей, доказавших лояльность режиму, в те болевые точки, которые в прошлом году создавали проблемы для властей.





– Это часть подготовки к крупной политической кампании – в первую очередь конституционному референдуму, но, возможно, и не только к нему, – отмечает эксперт в сфере безопасности. – Хотя с уверенностью говорить на эту тему сложно: до сего времени мы не увидели не то что проекта Конституции, но даже вменяемой архитектуры того, что будет предложено.





Но я не исключаю, что в переходных положениях могут быть несколько принципиальных сюрпризов, к которым режим сейчас готовится, в том числе и расстановкой доверенных людей на ключевые должности.





Что это могут быть за «сюрпризы»? Например, говорит Андрей Поротников, досрочные выборы – вопрос лишь в том, будет идти речь о выборах представительных органов власти или президентских выборах.





– Но в любом случае это должно быть предусмотрено переходными положениями Конституции, и пока мы не видим текста, можно лишь высказывать догадки, а не строить гипотезы.





Вряд ли в результате реформы мы будем иметь двоевластие – в рамках существующей системы двоевластие означает ее, системы, смерть, и она просто развалится в течение нескольких месяцев.





Я считаю, что мы будем иметь «переходного президента» – некоего представителя номенклатуры. С одной стороны, с точки зрения Лукашенко, он должен будет сохранить в неприкосновенности нынешний режим, как политическое наследие.





Но с другой стороны, столкнувшись с политическими и экономическими реалиями страны, нельзя будет избежать перемен. А любые перемены будут означать демонтаж теперешней власти.





Таким образом, у нас на политическом календаре где-то 1987-88, возможно, 1989 год.





Самому себе при этом, говорит эксперт, Лукашенко отводит место с большим портретом в учебнике истории.





– Если, опять же, гипотетически строить картину дальнейшего развития событий, то есть исторический зарубежный опыт, когда создатель политического режима позже выполнял функции, так сказать, старшего учителя нового руководителя государства. Пока, на мой взгляд, это выглядит именно так.





Кремль заинтересован в транзите власти и изучает ситуацию на белорусском политическом поле. И вполне может быть, что начнет давить, но уже на человека с другой фамилией, не Лукашенко. Имея задачу максимум, в Москве сейчас думают над тем, какими путями к ней идти.