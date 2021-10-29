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На поздравившего Путина украинского депутата завели дело о госизмене

Прокуратура возбудила дело о госизмене против обратившегося к Путину депутата Рады

В Украине в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы возбудили дело о госизмене. Об этом заявили в офисе генерального прокурора республики, сообщается на сайте партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар».

В политсиле подчеркнули, что уголовное дело было заведено после официального обращения партийцев в правоохранительные органы.

Отмечается, что причиной для расследования в отношении Кивы стало его видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором политик поздравил того с днем рождения.

Ранее стало известно, что Илью Киву исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По словам самого депутата, инициаторами этого решения стали лидер политсилы Юрий Бойко и экс-глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.

Позднее генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что в отношении Кивы было возбуждено уголовное дело за стрельбу из автоматического огнестрельного оружия.
Источник: lenta.ru
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