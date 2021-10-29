В Украине в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы возбудили дело о госизмене. Об этом заявили в офисе генерального прокурора республики, сообщается на сайте партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар».





В политсиле подчеркнули, что уголовное дело было заведено после официального обращения партийцев в правоохранительные органы.





Отмечается, что причиной для расследования в отношении Кивы стало его видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором политик поздравил того с днем рождения.





Ранее стало известно, что Илью Киву исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По словам самого депутата, инициаторами этого решения стали лидер политсилы Юрий Бойко и экс-глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.





Позднее генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что в отношении Кивы было возбуждено уголовное дело за стрельбу из автоматического огнестрельного оружия.