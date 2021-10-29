Экс-посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков: Возможно, сейчас нет должностей, которые подходили бы для меня
В конце сентября Лукашенко подписал указ об освобождении от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Чешской Республике Валерия Курдюкова.
Сообщалось, что решение было принято на основании п.20 ст.84 Конституции Беларуси, который гласит, что президент «ведет переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях».
Более подробной информации о том, почему всё-таки «ушли» Курдюкова, не было.
«Народная Воля» уточнила у дипломата, чем он сейчас занимается.
– Валерий Николаевич, указ о вашей отставке был подписан, но подробностей, почему всё случилось, так и не появилось…
– В соответствии с Конституцией, в связи с истечением срок действия контракта.
– Но бывают же случаи, когда контракты продлевают, несмотря на такую формальность.
– Нет, сейчас очень жестко: пять лет – и всё. А у меня вообще шесть лет получилось. Так что сенсационного совершенно ничего нет.
– Политики тоже нет?
– Ничего подобного.
– А что теперь с трудоустройством? На этом ваша дипломатическая карьера закончена? Просто у вас богатый опыт, и жаль, если он окажется невостребованным…
– Думаю, всё будет нормально.
– Указ о вашей отставке был подписан больше месяца назад…
– Да, 20 сентября.
– И пока никакой неопределенности с новой работой?
– Как вы говорите, с учетом своего богатого жизненного и профессионального опыта могу предположить, что, возможно, сейчас нет должностей, которые подходили бы для меня.
– А чем вы хотели бы заниматься? На какой должности видите себя? Или, может, вообще хотели бы жить в свое удовольствие: дача, релакс?
– Я полон сил, энергии и желания работать.
– Желаю, чтобы всё сложилось самым наилучшим образом.
– Спасибо большое! В любом случае, думаю, работу найду. Сейчас занимаюсь своими делами – всё-таки сказываются шесть лет службы за границей, некоторые вещи нужно подлатать, уделить внимание детям и родителям. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Спасибо за заботу и интерес к моей персоне!
***
Из личного дела
Валерий Курдюков родился 28 мая 1962 года в г.Лиде Гродненской области.
Образование:
1979–1983 – Киевское высшее общевойсковое командное училище им.М.В. Фрунзе.
1991–1993 – Дипломатическая академия МИД Российской Федерации по специальности «История внешней политики и международных отношений».
Карьера:
1983–1985 – воинская служба.
1985–1990 – работа в молодежных общественных организациях.
1990–1993 – депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, член Президиума Верховного Совета, председатель постоянной комиссии по делам молодежи, заместитель председателя постоянной комиссии по делам семьи и молодежи.
1993 – первый секретарь Управления двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
1993–1997 – советник Посольства Республики Беларусь в США.
1997–1999 – советник отдела стран СНГ управления стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, начальник отдела России Первого политического управления МИД.
1999 – наблюдатель Миссии ОБСЕ в Косово.
1999–2000 – начальник отдела стран Восточной и Северной Европы управления Европы МИД.
2000–2003 – советник Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
2003–2005 – заместитель начальника управления внешнеполитического анализа МИД.
2005–2008 – заместитель начальника главного управления – начальник управления двустороннего сотрудничества главного управления Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
2008–2012 – советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
2012–2013 – заместитель начальника управления Европы Министерства иностранных дел.
2013–2015 – начальник управления Европы МИД.
25.06.2015 – назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Чешской Республике. 22 октября 2015 г. вручил верительные грамоты президенту Чешской Республики М.Земану.
Владеет английским и немецким языками.
21:00 29/10/2021
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