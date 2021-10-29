Сообщалось, что решение было принято на основании п.20 ст.84 Конституции Беларуси, который гласит, что президент «ведет переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях».





Более подробной информации о том, почему всё-таки «ушли» Курдюкова, не было.









– Валерий Николаевич, указ о вашей отставке был подписан, но подробностей, почему всё случилось, так и не появилось…





– В соответствии с Конституцией, в связи с истечением срок действия контракта.





– Но бывают же случаи, когда контракты продлевают, несмотря на такую формальность.





– Нет, сейчас очень жестко: пять лет – и всё. А у меня вообще шесть лет получилось. Так что сенсационного совершенно ничего нет.





– Политики тоже нет?





– Ничего подобного.





– А что теперь с трудоустройством? На этом ваша дипломатическая карьера закончена? Просто у вас богатый опыт, и жаль, если он окажется невостребованным…





– Думаю, всё будет нормально.





– Указ о вашей отставке был подписан больше месяца назад…





– Да, 20 сентября.





– И пока никакой неопределенности с новой работой?





– Как вы говорите, с учетом своего богатого жизненного и профессионального опыта могу предположить, что, возможно, сейчас нет должностей, которые подходили бы для меня.





– А чем вы хотели бы заниматься? На какой должности видите себя? Или, может, вообще хотели бы жить в свое удовольствие: дача, релакс?





– Я полон сил, энергии и желания работать.





– Желаю, чтобы всё сложилось самым наилучшим образом.





– Спасибо большое! В любом случае, думаю, работу найду. Сейчас занимаюсь своими делами – всё-таки сказываются шесть лет службы за границей, некоторые вещи нужно подлатать, уделить внимание детям и родителям. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Спасибо за заботу и интерес к моей персоне!





***





Из личного дела





Валерий Курдюков родился 28 мая 1962 года в г.Лиде Гродненской области.





Образование:





1979–1983 – Киевское высшее общевойсковое командное училище им.М.В. Фрунзе.





1991–1993 – Дипломатическая академия МИД Российской Федерации по специальности «История внешней политики и международных отношений».





Карьера:





1983–1985 – воинская служба.

1985–1990 – работа в молодежных общественных организациях.

1990–1993 – депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, член Президиума Верховного Совета, председатель постоянной комиссии по делам молодежи, заместитель председателя постоянной комиссии по делам семьи и молодежи.

1993 – первый секретарь Управления двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

1993–1997 – советник Посольства Республики Беларусь в США.

1997–1999 – советник отдела стран СНГ управления стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, начальник отдела России Первого политического управления МИД.

1999 – наблюдатель Миссии ОБСЕ в Косово.

1999–2000 – начальник отдела стран Восточной и Северной Европы управления Европы МИД.

2000–2003 – советник Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

2003–2005 – заместитель начальника управления внешнеполитического анализа МИД.

2005–2008 – заместитель начальника главного управления – начальник управления двустороннего сотрудничества главного управления Европы Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

2008–2012 – советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

2012–2013 – заместитель начальника управления Европы Министерства иностранных дел.

2013–2015 – начальник управления Европы МИД.

25.06.2015 – назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Чешской Республике. 22 октября 2015 г. вручил верительные грамоты президенту Чешской Республики М.Земану.





Владеет английским и немецким языками.