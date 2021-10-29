Кыргызстан выберет по-новому

В Кыргызстане разворачивается избирательная кампания, которая завершится парламентскими выборами ровно через месяц, 28 ноября. Год назад попытка избрать депутатов привела к обвинениям в фальсификациях, протестам, отставке президента Сооронбая Жээнбекова и перестройке государственной системы. Теперь, когда Киргизия стала президентской республикой, изменился в том числе и порядок голосования: депутатов будут избирать по смешанной партийно-мажоритарной системе. По мнению собеседников «Ъ» в Бишкеке, новые власти сделали немало для того, чтобы печальный опыт прошлых лет больше не повторился.





Ровно через месяц киргизский парламент будет переизбран, причем по новой системе. Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане были всего год назад, но после оглашения результатов улицы Бишкека заполнились протестующими, а целый ряд политиков успел объявить себя премьер-министром страны. В результате новый созыв, который многим показался несправедливым и не отражающим должным образом интересы северных кланов, так и не приступил к работе — вместо него продолжил заседать старый.





Теперь же на 90 кресел в новом парламенте претендуют 381 кандидат по одномандатным округам и 21 партия.





После прошлогодних событий и смены конституции в Кыргызстане отказались от оставившей о себе недобрую память партийной системы формирования парламента, перейдя на смешанную партийно-мажоритарную систему.





Новые власти Кыргызстана во главе с президентом Садыром Жапаровым приняли и ряд других мер, которые должны минимизировать напряжение в обществе.





Избирательный порог для партий снижен с 7% до 5%, сумма залога для участия в выборах (возвращается в случае прохождения в парламент) уменьшена с 5 млн до 1 млн сомов (827 тыс. руб.).





Также впервые в истории в парламентских выборах не будет принимать участие президентская партия.





Глава государства запретил своей политической силе — «Мекенчил» («Патриот») — участвовать в гонке и предупредил госаппарат, что поддержка любой партии за счет административного ресурса будет караться не только увольнением с должности, но и уголовным преследованием.





Правда, предостережение президента услышали не все чиновники. На этой неделе премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров (однофамилец президента) объявил об освобождении с должности акима (главы) Лейлекского района Алмазбека Рахманкулова, лоббировавшего интересы одной из политических сил.





«Всех, кто будет вмешиваться в выборы, накажут. А сотрудникам правоохранительных органов за выявление подкупа голосов мы готовы дать премию»,— заявил премьер.





По информации «Ъ», сотрудники ЦИКа тоже могут получить вознаграждение в 100 тыс. сом за информацию о неправомерных действиях кандидатов в депутаты.





Еще одной особенностью кампании стало то, что от теневого участия в ней отстранили едва ли не всех местных олигархов, привыкших скупать голоса. За последние месяцы через СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) прошли богатейшие бизнесмены республики. На многих из них завели уголовные дела, но некоторые миллионеры согласились сотрудничать со следствием и были выпущены под домашний арест.





Правительство Кыргызстана отправлено в отставку за месяц до парламентских выборов





Из парламентских партий нынешнего созыва, как полагают эксперты, ни одна не сможет преодолеть даже сниженный барьер в 5%. Зато могут хорошо выступить новички. «Конституционные нововведения и обещания властей провести прозрачные выборы вызвали небывалую активность среди тех, кто ранее стоял в стороне. ЦИК зарегистрировал партию молодежи "Эл умуту" ("Надежда народа"), возраст кандидатов от этой политорганизации не превышает 35 лет. И эта партия уже успешно апробировала себя на местных выборах. Ее представители вполне способны обойти в гонке своих взрослых коллег»,— заявил «Ъ» киргизский политолог Талант Джумабаев. «Регистрацию ЦИКа прошло много новых партий, которые поверили президенту, пообещавшему справедливые выборы»,— продолжила в беседе с «Ъ» ту же мысль экс-председатель Счетной палаты Эльмира Ибраимова.





Всего в парламент Кыргызстана, по прогнозам местных политологов, могут пройти не более шести-семи партий.





Среди фаворитов гонки — «Ата Журт Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»), «Ишеним» («Верю»), «Ынтымак» («Дружба»), «Азаттык» («Свобода») и оппозиционная всем властям «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»). Бывшая партия власти, которой руководил экс-президент Алмазбек Атамбаев, СДПК, идет под новым брендом СДК — «Социал-демократы Кыргызстана», но, по результатам соцопросов, прочно занимает место в списке аутсайдеров политического марафона.





Впрочем, поверить в то, что в традиционно одной из самых коррумпированных стран постсоветского пространства пройдут абсолютно честные выборы, готовы не все. «Президент Садыр Жапаров действительно собирал всех столичных и региональных чиновников и предупреждал, что накажет всех, кто рискнет повлиять на результаты голосования. Это, конечно, снизит градус административного влияния, но вряд ли исключит "синдром исполнителя",— предположил в беседе с «Ъ» руководитель киргизского аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.— Инстинкт услужить власти у отдельных чиновников может возобладать над страхом увольнения, и они по привычке начнут оказывать услуги отдельно взятым партиям. Хотя сейчас сложно определить так называемые партии власти: они, возможно, и есть, но они неочевидны. Есть другой тревожный момент. В избирательном законодательстве достаточно спорных моментов, которыми могут воспользоваться недовольные результатами выборов и желающие устроить массовые беспорядки».





«Кыргызстан сейчас находится на середине пути,— сказала «Ъ» экс-глава Счетной палаты страны Эльмира Ибраимова.— Утвержденная конституцией президентская форма правления еще не устоялась, продолжается изменение законодательства под новую форму правления. Другим отрицательным фактором может послужить то, что Жапарову оставили тяжелое наследство в виде коррумпированной на всех этажах системы управления. Вывести из этого глубокого кризиса страну безболезненно еще можно, но как раз для этого выборы надо провести максимально честно и прозрачно».











