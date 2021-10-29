+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Признан экстремистским Telegram-канал "Еврорадио"

Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Telegram-канал "Еўрарадыё | Еврорадио" признан экстремистскими материалами, сообщает ГУБОПиК.

В ведомстве напомнили, что "хранение экстремистских материалов, а равно подписка на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность".

В Беларуси на 16 октября на основании решений судов экстремистскими были признаны 122 канала и 119 чатов в мессенджере Telegram, пишет Смартпресс.
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]