В ведомстве напомнили, что "хранение экстремистских материалов, а равно подписка на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность".





В Беларуси на 16 октября на основании решений судов экстремистскими были признаны 122 канала и 119 чатов в мессенджере Telegram, пишет Смартпресс.







