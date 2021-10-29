Признан экстремистским Telegram-канал "Еврорадио"
Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Telegram-канал "Еўрарадыё | Еврорадио" признан экстремистскими материалами, сообщает ГУБОПиК.
В ведомстве напомнили, что "хранение экстремистских материалов, а равно подписка на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет ответственность".
В Беларуси на 16 октября на основании решений судов экстремистскими были признаны 122 канала и 119 чатов в мессенджере Telegram, пишет Смартпресс.
Источник:
18:53 29/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение