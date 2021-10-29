+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тихановская договорилась с ЕС о бесплатных вакцинах от COVID-19 для беларусов. Но как их доставить?

Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливером Варгелием получила заверение о готовности ЕС предоставить для населения страны помощь в виде вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Тихановской.

Согласно сообщению, Тихановская провела видеозвонок с комиссаром ЕС Варгелием по поводу вакцин, поскольку ситуация с коронавирусом в Беларуси ухудшается и официальные данные по смертности от COVID-19 могут быть занижены "более чем в 10 раз".

"Мы уже провели консультации ... с COVAX (международный механизм по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19 – ред.), ВОЗ, правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины", - процитировали Тихановскую в пресс-службе.

При этом она заметила, что "остаётся единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси". Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Варгелий "заявил о … разработке пакета помощи для Беларуси".



Ранее белорусская оппозиция выступила с призывом к международному сообществу, в частности, руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX, оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз бесплатных европейских вакцин от коронавируса. 

Между тем Александр Лукашенко заявлял, что не видит смысла завозить в западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и их хватает, также идет разработка собственной вакцины. 

Сейчас вакцинация в Беларуси против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт". 

Лукашенко уверен, что оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завезти в страну западные вакцины от коронавируса, чтобы ее сторонники могли получить паспорт о вакцинации этими препаратами и возможность выехать на Запад, "к "своим", инструкции получать".
Источник: ria.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]