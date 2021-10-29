Тихановская договорилась с ЕС о бесплатных вакцинах от COVID-19 для беларусов. Но как их доставить?
Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливером Варгелием получила заверение о готовности ЕС предоставить для населения страны помощь в виде вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Тихановской.
Согласно сообщению, Тихановская провела видеозвонок с комиссаром ЕС Варгелием по поводу вакцин, поскольку ситуация с коронавирусом в Беларуси ухудшается и официальные данные по смертности от COVID-19 могут быть занижены "более чем в 10 раз".
"Мы уже провели консультации ... с COVAX (международный механизм по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19 – ред.), ВОЗ, правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины", - процитировали Тихановскую в пресс-службе.
При этом она заметила, что "остаётся единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси". Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Варгелий "заявил о … разработке пакета помощи для Беларуси".
Ранее белорусская оппозиция выступила с призывом к международному сообществу, в частности, руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX, оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз бесплатных европейских вакцин от коронавируса.
Между тем Александр Лукашенко заявлял, что не видит смысла завозить в западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и их хватает, также идет разработка собственной вакцины.
Сейчас вакцинация в Беларуси против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Лукашенко уверен, что оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завезти в страну западные вакцины от коронавируса, чтобы ее сторонники могли получить паспорт о вакцинации этими препаратами и возможность выехать на Запад, "к "своим", инструкции получать".
Источник: ria.ru
17:41 29/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение