Согласно сообщению, Тихановская провела видеозвонок с комиссаром ЕС Варгелием по поводу вакцин, поскольку ситуация с коронавирусом в Беларуси ухудшается и официальные данные по смертности от COVID-19 могут быть занижены "более чем в 10 раз".





"Мы уже провели консультации ... с COVAX (международный механизм по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19 – ред.), ВОЗ, правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины", - процитировали Тихановскую в пресс-службе.





При этом она заметила, что "остаётся единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси". Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Варгелий "заявил о … разработке пакета помощи для Беларуси".













Ранее белорусская оппозиция выступила с призывом к международному сообществу, в частности, руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX, оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз бесплатных европейских вакцин от коронавируса.





Между тем Александр Лукашенко заявлял, что не видит смысла завозить в западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и их хватает, также идет разработка собственной вакцины.





Сейчас вакцинация в Беларуси против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт".





Лукашенко уверен, что оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завезти в страну западные вакцины от коронавируса, чтобы ее сторонники могли получить паспорт о вакцинации этими препаратами и возможность выехать на Запад, "к "своим", инструкции получать".



