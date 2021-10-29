+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Западные дипломаты почтили в Куропатах память жертв сталинских репрессий - их атаковали госСМИ

Иностранные дипломаты — представители Европейского союза, Великобритании, США и Швейцарии — 29 октября традиционно посетили урочище Куропаты на окраине Минска, где захоронены тела 132 белорусских поэтов, писателей и преподавателей, расстрелянных в ночь на 30 октября 1937 года («Ночь расстрелянных поэтов»).


Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» представительство Евросоюза в Беларуси, дипломаты приехали почтить память жертв сталинских репрессий, «вспомнить о бесчисленных жизнях и талантах, уничтоженных напастью тоталитаризма». 

«Почет тем белорусам, которые мужественно и настойчиво работают десятилетиями ради того, чтобы дорог смерти больше не было никогда», — говорится в сообщении.

Дипломаты возложили цветы около мемориальных знаков. Среди пришедших на церемонию были посол Австрии Алоизия Вёргеттер, временный поверенный в делах Швейцарии Джон Рухофф, поверенный в делах Великобритании Джек Хэндз.

На церемонию приехали представители государственных СМИ. Судя по видеозаписям с места событий, они в агрессивной форме задавали работникам дипмиссий вопросы о том, зачем те сюда приехали, почему не отправились в Хатынь, требовали объяснить введение санкций против Беларуси, интересовались, «не стыдно ли посланникам Евросоюза за то, что они делают в Беларуси и других странах» и т.д.
Источник: naviny
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]