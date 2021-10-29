



Гендиректор Deutshe Welle прокомментировал блокировку издания в Беларуси.





Претензии властей Беларуси к сайту Петер Лимбург, генеральный директор медиакомпании Deutshe Welle, назвал смехотворными, а сам факт блокировки DW, телеканала «Настоящее время», газеты «Новы час» – «актом отчаяния белорусского руководства».





– Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти, – говорится в заявлении Лимбурга, опубликованном 29 октября.





Кроме того, в специальном пресс-релизе DW говорится, что издание с начала 2021 года значительно расширило линейку информационной продукции для Беларуси, а также «сделало борьбу против цензуры одним из своих основополагающих принципов и последовательно выступает за получение людьми во всем мире релевантной для них информации».



