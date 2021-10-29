Гендиректор DW назвал блокировку Deutsche Welle в Беларуси "актом отчаяния"
Петер Лимбург отметил, что в борьбе против своего собственного народа белорусский правитель не чурается ничего, чтобы удержаться у власти.
Гендиректор Deutshe Welle прокомментировал блокировку издания в Беларуси.
Претензии властей Беларуси к сайту Петер Лимбург, генеральный директор медиакомпании Deutshe Welle, назвал смехотворными, а сам факт блокировки DW, телеканала «Настоящее время», газеты «Новы час» – «актом отчаяния белорусского руководства».
– Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти, – говорится в заявлении Лимбурга, опубликованном 29 октября.
Кроме того, в специальном пресс-релизе DW говорится, что издание с начала 2021 года значительно расширило линейку информационной продукции для Беларуси, а также «сделало борьбу против цензуры одним из своих основополагающих принципов и последовательно выступает за получение людьми во всем мире релевантной для них информации».
В последние десять лет для обхода цензуры DW применяет систему Psiphon, функционирующую через сеть различных прокси-серверов – благодаря этой технологии доступ к изданию, например, имеют пользователи в Китае и Иране, пишет gazetaby.com
16:29 29/10/2021
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