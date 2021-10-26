



Последний давал твердое согласие на «серьезный разговор двух Софоклов», но множество раз переносил дискуссию. А когда, казалось, она вот-вот состоится, Вадим Гигин так же твердо, как и обещал встречу, заявил: «Не могу, Александр Иосифович, сесть с вами за один стол…»





То ли не получил благословения на верхних этажах «Красного дома», то ли побоялся уступить первенство в полемике оппоненту, но он так и не сел с Федутой за один стол.





Зато Александр Иосифович сел… правда, на нары в одной из камер «Американки». И вот что он, спустя многие месяцы нахождения в неволе, написал одной из приятельниц:





«…дошли многочисленные приветы (от сотрудников редакции « Народной Воли ». – Авт.), за что, конечно же, большое человеческое гранд мерси. Особенно за привет от шефа. Передайте невероятному нашему Иосифу Павловичу, что я готов сесть с Гигиным даже в одну камеру, а не то что за круглый стол, и обсудить с ним все накопившиеся проблемы, включая проблемы жизни на Марсе и выращивания хлопка белорусскими бахчеводами».





Трудно сказать, когда состоится (и состоится ли?) дискуссия Александра Федуты и Вадима Гигина в одной из камер. Но «Народная Воля» по-прежнему готова предоставить им стол в любой день.