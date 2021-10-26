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Александр Федута: Готов сесть с Гигиным даже в одну камеру

Будучи на свободе, известный интеллектуал Александр Федута мечтал сесть за один стол с не менее известным интеллектуалом Вадимом Гигиным.


Последний давал твердое согласие на «серьезный разговор двух Софоклов», но множество раз переносил дискуссию. А когда, казалось, она вот-вот состоится, Вадим Гигин так же твердо, как и обещал встречу, заявил: «Не могу, Александр Иосифович, сесть с вами за один стол…»

То ли не получил благословения на верхних этажах «Красного дома», то ли побоялся уступить первенство в полемике оппоненту, но он так и не сел с Федутой за один стол. 

Зато Александр Иосифович сел… правда, на нары в одной из камер «Американки». И вот что он, спустя многие месяцы нахождения в неволе, написал одной из приятельниц:

«…дошли многочисленные приветы (от сотрудников редакции «Народной Воли». – Авт.), за что, конечно же, большое человеческое гранд мерси. Особенно за привет от шефа. Передайте невероятному нашему Иосифу Павловичу, что я готов сесть с Гигиным даже в одну камеру, а не то что за круглый стол, и обсудить с ним все накопившиеся проблемы, включая проблемы жизни на Марсе и выращивания хлопка белорусскими бахчеводами».

Трудно сказать, когда состоится (и состоится ли?) дискуссия Александра Федуты и Вадима Гигина в одной из камер. Но «Народная Воля» по-прежнему готова предоставить им стол в любой день.
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