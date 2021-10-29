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Рапота: "Союзные" программы будут подписаны 4 ноября - если что-то не помешает

"Союзные" программы будут подписаны на очередном Высшем госсовете, который назначен на 4 ноября, заявил член Комиссии по международным делам Совета Федерации России Григорий Рапота.

Отвечая на вопрос о подписании программ он сказал, что все идет к этому, если что-то не помешает.

"Уже было декларировано, что они будут подписаны на очередном Высшем госсовете, который назначен на 4 ноября", – цитирует БелТА члена Комиссии по международным делам.

По его словам, в документах, которые планируется подписать, нет политических вопросов, только экономические.

Ранее планировалось, что Лукашенко и Путин проведут очное заседание Высшего госсовета, где планировалось подписание пакета из 28 программ.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что формат мероприятия на высшем уровне будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

А на днях стало известно, что Путин в Минск не прилетит

Программы

Работа над "союзными" программами интеграции, которые раньше шли под наименованием "дорожных карт", велась на протяжении последних лет. 

Точный список программ пока не известен широкой общественности – их обещают опубликовать уже после подписания. Достоверно известно, что они согласовывают вопросы проведения политики в налоговой и таможенной сферах, а также таком чувствительном вопросе для Минска, как энергетика.
Источник: sputnik.by
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