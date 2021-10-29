



Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который голодает в руставской тюрьме уже 28-й день, согласился на лечение и сотрудничество с врачами. Об этом 28 октября после встречи с Саакашвили заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, сообщил общественный вещатель Грузии 1TV.





По словам юриста, "проблемы коммуникации с Саакашвили устранены", после чего экс-президент прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведения анализов, тестов.





Садзаглишвили отметил, что ему и Саакашвили была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора Службой госбезопасности.





Саакашвили продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума, добавил адвокат.





Накануне, 27 октября, экс-президент Грузии официально отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.





Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, которое озвучил Садзаглишвили. Адвокат пояснил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.





Мать политика Гиули Аласания заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.





Украинский врач Максим Перебийнис, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, также отметил, что ему не разрешили лично осмотреть Саакашвили, они общались только через стекло.





27 октября политика посетила также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.





В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.



