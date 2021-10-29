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МИД Германии предложил официальному Минску восстановить доступ к сайту Deutsche Welle

В МИД ФРГ "приняли к сведению" блокировку Deutsche Welle в Беларуси, сообщила представитель министерства Андреа Зассе.

"Мы приняли к сведению и установили, что страница Deutsche Welle в Беларуси частично недоступна", - сказала Зассе в пятницу журналистам.

По ее словам, представители телерадиокомпании и МИД попросили у властей Беларуси объяснений и немедленного восстановления доступа к сайту. Зассе при этом затруднилась сказать, планирует ли МИД ФРГ вызвать белорусского посла по этому поводу.

Накануне Deutsche Welle сообщила, что сайт телерадиокомпании в Беларуси заблокирован, вместо стартовой страницы на нем появлялась стандартная "заглушка" местного министерства информации об ограничении доступа к сайту.

Министерство информации Беларуси по сообщению телерадиокомпании заявило, что решение о блокировке сайтов DW, "Настоящего времени" и "Нового часа" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими.
Источник: interfax.by
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