"Мы приняли к сведению и установили, что страница Deutsche Welle в Беларуси частично недоступна", - сказала Зассе в пятницу журналистам.





По ее словам, представители телерадиокомпании и МИД попросили у властей Беларуси объяснений и немедленного восстановления доступа к сайту. Зассе при этом затруднилась сказать, планирует ли МИД ФРГ вызвать белорусского посла по этому поводу.





Накануне Deutsche Welle сообщила, что сайт телерадиокомпании в Беларуси заблокирован, вместо стартовой страницы на нем появлялась стандартная "заглушка" местного министерства информации об ограничении доступа к сайту.





Министерство информации Беларуси по сообщению телерадиокомпании заявило, что решение о блокировке сайтов DW, "Настоящего времени" и "Нового часа" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими.







