МИД Германии предложил официальному Минску восстановить доступ к сайту Deutsche Welle
В МИД ФРГ "приняли к сведению" блокировку Deutsche Welle в Беларуси, сообщила представитель министерства Андреа Зассе.
"Мы приняли к сведению и установили, что страница Deutsche Welle в Беларуси частично недоступна", - сказала Зассе в пятницу журналистам.
По ее словам, представители телерадиокомпании и МИД попросили у властей Беларуси объяснений и немедленного восстановления доступа к сайту. Зассе при этом затруднилась сказать, планирует ли МИД ФРГ вызвать белорусского посла по этому поводу.
Накануне Deutsche Welle сообщила, что сайт телерадиокомпании в Беларуси заблокирован, вместо стартовой страницы на нем появлялась стандартная "заглушка" местного министерства информации об ограничении доступа к сайту.
Министерство информации Беларуси по сообщению телерадиокомпании заявило, что решение о блокировке сайтов DW, "Настоящего времени" и "Нового часа" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими.
Источник: interfax.by
14:23 29/10/2021
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