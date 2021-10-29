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По требованию беларуских властей: США закрывают в Минске офис USAID

И Отдел посольства по связям с общественностью. Из-за этого посольство вынуждено уволить более 20 беларуских сотрудников


В связи с этим на сайте американского посольства опубликовано Заявление спецпредставителя США по Беларуси Джули Фишер

"Эти действия отражают глубокую обеспокоенность властей Беларуси ролью дипломатии, связей между людьми и независимого гражданского общества. 

Соединенные Штаты не отступят от своего обязательства содействовать развитию демократии и прав человека в Беларуси и поддерживать устремления белорусского народа по построению более перспективного будущего в свободной и независимой Беларуси, и эти недавние меры не заставят нас отказаться от нашей работы по информированию и взаимодействию с людьми, которая приносила пользу белорусскому народу и способствовала развитию отношений между гражданами наших стран.

Помощь правительства США, оказанная Агентством США по международному развитию в Беларуси (USAID) с 1990-х годов, принесла пользу белорусскому народу. 

Эти финансовые средства поддерживали предпринимательство и увеличение числа малых и средних частных предприятий, создавали новые высокооплачиваемые рабочие места и повышали уровень жизни в стране, где доминирует стагнирующий государственный сектор, а также позволяли оказывать ключевую помощь в борьбе с КОВИД-19, в то время как белорусские влас� � пренебрежительно относились к пандемии и ее влиянию на здоровье и благополучие белорусского народа. 

Кроме того, правительство США направляло финансирование для оказания помощи семьям, проживающим в пострадавших от радиации районах Беларуси, и способствовало повышению качества и эффективности программ профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, тем самым способствуя улучшению здоровья и благополучия белорусских граждан в долгосрочной перспективе. 

С 2006 года помощь USAID была оказана более чем 36 тысячам сирот и других лиц, находящихся в уязвимом положении. Программы Агентства США по международному развитию способствовали организации семейного проживания для белорусских сирот и социально незащищенных детей, что помогло снизить уровень институционализации детей в стране с 29,4% в 2005 году до 16,5% в 2014 году.   

Правительство США реализовывало программы развития гражданского общества в Беларуси с целью содействия белорусским общественным инициативам в создании зрелых, устойчивых организаций для решения социальных и экономических проблем на местном и национальном уровнях. 

Американская поддержка обеспечила миллионам белорусов доступ к объективным источникам информации об актуальных внутренних и международных проблемах и способствовала взаимопониманию между народами наших двух стран", - говорится в заявлении.
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