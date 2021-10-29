— спустя почти четыре месяца после объявления перерыва на проведение психолингвистической экспертизы, рассказал «Медиазоне» отец Дедка Александр.





6 июля судья Анастасия Попко назначила проведение психолингвистической экспертизы, на которую отправили около 20 постов из телеграм-канала анархиста.





Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).





По версии следствия, 23 августа в Минске Дедок участвовал в акции протеста, где «оказал явное неповиновение законным требованиям» милиционеров, выходил на дорогу, блокировал движение транспорта, громко хлопал и выкрикивал лозунги.





Также обвинение считает, что анархист несколько лет администрировал «радикальный телеграм-канал», где с целью призывать к действиям против нацбезопасности Беларуси «путем воздействия на сознание людей через интернет» распространял материалы, «направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».





Во время обыска у Дедка на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области силовики обнаружили и изъяли не менее трех «стеклянных бутылок с горюче-смазочными материалами».





Согласно обвинению, анархист не успел закончить изготовление взрывных предметов, поскольку «не успел снабдить их приспособлением, обеспечивающим воспламенение.





В суде Дедок не признал вину по всем статьям обвинения и рассказал, что при задержании его пытали сотрудники ГУБОПиК.



