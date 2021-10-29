Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с иранским коллегой. Белорусская сторона не стала озвучивать этот факт, а вот официальный Тегеран сообщил.





Сергеем Богданом о звонке и современном Иране. «Филин» поговорил с востоковедом, сотрудником Свободного университета Берлинао звонке и современном Иране.





– Я не склонен преувеличивать значимость данного разговора. В нем надо видеть жест, а не какую-то сущность. Чтобы из такого сотрудничества выходили проекты (экономические, политические, культурные), для этого нужен более высокий уровень экспертной, аналитической проработки страны и региона. У Минска такого уровня просто нет.





Когда Лукашенко говорил, мол, давайте пойдем туда, где нас не ждут, – надо не забывать, что работать в развивающихся странах, даже несмотря на политическую поддержку руководства, намного сложнее, чем в более развитых.





И таких примеров, когда проекты белорусских властей заканчивались ничем, десятки.





Средним белорусским фирмам работать на Западе проще – хотя бы исходя из того, что все понятнее, структурно выстроено, ясная нормативная база.





С Ираном, как и многими другими странами, проблема для Беларуси одна — нужна многолетняя проработка направления. Тут должны сотрудничать и коммерческие структуры, и аналитические центры, и дипломатия. В Беларуси этого нет.





Вопрос даже не в деньгах – в подходах. И вопрос не в либеральных реформах, которые могли бы повысить эффективность режима. Но белорусская власть совсем не институализирована: даже сторонникам Лукашенко не позволяется автономная деятельность, чтобы чего не вышло.





Из-за отсутствия такой институализации и слабой интегрированности разных структур режим не может проводить эффективную политику в странах «третьего мира».





Меня впечатлило, что только около десятка таких стран осмелились поздравить Лукашенко с тем, что он называл выборами. И это говорит об уровне политических отношений с подобными странами.





Богдан считает, что разговор Минска и Тегерана мог проходить по нескольким направлениям.





– Данный звонок я бы оценивал, как жест в игре с беженцами. Иранцев, действительно, не очень много среди мигрантов, но главное же нагнать страха на некоторые страны Запада. Мол, посмотрите, у нас отношения улучшаются, вы подумайте, что будет дальше с мигрантами.





Второй компонент — Россия делает шаги в плане тактического сближения с Ираном. Такие связи были раньше, но от них отошли, когда это стало опасно в политическом плане и когда со стороны арабских стран стали поступать предложения отойти.





Уже два десятилетия собеседник «Филина» следит за политическим развитием Ирана. Он отмечает, что белорусской стороне можно было бы многое почерпнуть у Тегерана.





– Последние пару лет мне приходилось встречаться с высокопоставленными чиновниками некоторых постсоветских стран, которые у меня спрашивали рецепт низкобюджетной диктатуры на пример Ирана. Что для этого нужно делать?





Я на это обычно разочаровывал людей, отвечая так: «Начните проводить выборы и считать голоса». В Иране, безусловно, считают голоса.





Когда Махмуд Ахмадинежад попытался это изменить, то столкнулся с большим сопротивлением. Тогда он как-то удержался во власти, но сейчас превратился в токсичную личность. Ему этого не простили.





В Иране есть процедура проверки кандидатов, которая отсеивает часть. Естественно, все проходит в рамках Конституции, в которой закреплены принципы политического ислама. Такие нормы не воспринимаются Западом. Но даже с таким отсеиванием альтернатива всегда остается.





Почти всегда были альтернативные варианты, которые сильно отличались между собой. Ты можешь выбирать, пусть и не между добром и злом, но между злом, большим злом и меньшим злом.





Очень часто бывает, что кандидаты, которых поддерживает верховная власть в лице аятоллы Али Хаменеи, не побеждали на выборах. Так было в 1997 году, когда победил Мохаммад Хотами, так было во время первого срока Ахмадинежада. Выборы там есть – безусловно, не такие, как в США, но голоса считают.





В Иране есть три очень четкие ветви власти, которые действительно автономные, функционируют и могут блокировать одна другую. В парламенте могут открыто обсуждаться вопросы, почему у министров такие дорогие автомобили и коттеджи, откуда у них столько денег.





Если парламент принимает какое-то постановление, то обойти его невозможно никак, даже при помощи аятоллы. Был пример, когда попытались тихо дать россиянам военную базу в Иране. Как только общественность об этом узнала, то это превратилось в большой скандал. И сразу же все свернули.





И такого много. Не сравнить с белорусским парламентом.





В Иране есть разные политические силы. И я отмечу, что зачищать кого-то под ноль не позволяется. Бывают разные эксцессы, но тотальной зачистки быть не может.





Иран — это не пятьдесят оттенков серого, как в Беларуси. Это все-таки разные политические силы.





В отличии от большинства постсоветских стран, в Иране действительно люди на выборах голосуют за разные варианты развития страны, и это потом реализуется.





На государственном телевидении есть критические материалы про исполнительную власть. Даже в прорежимных СМИ есть разные позиции по поводу развития страны.