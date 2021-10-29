На очередной скандал, связанный с Беларусью и Зимбабве, обратил внимание историк Александр Фридман.





Речь идет о докладе белорусского спецдокладчика ООН Елены Довгань по поводу Зимбабве.





Елена Довгань является профессором кафедры государственного управления БГУ, а также «специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека».





В качестве последнего она посетила Зимбабве, а по итогам поездки представила доклад.





«Доклад в целом удовлетворит авторитарный режим в Хараре – ключевого партнера Беларуси в Африке. До этого Довгань уже выпускала аналогичные доклады о других союзниках официального Минска – Катаре, Сирии и Венесуэле», - отметил Аександр Фридман.





Зимбабвийский журналист-расследователь Хоупвелл Чиноно (Hopewell Chin’ono) проанализировал доклад Довгань и обнаружил там «самоплагиат»: части из венесуэльского доклада скопированы в доклад зимбабвийский. Журналист опубликовал фото обоих докладов с повторяющимися частями.





Хоупвелл Чиноно обвиняет белорусского спецдокладчика в стремлении выгородить режим президента Эммерсона Мнангагвы.





Елена Довгань стала независимым международным экспертом СПЧ по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека в 2020 году.





В своем первом заявлении в этом статусе она призвала снять или хотя бы приостановить на время пандемии COVID-19 введенные в отношении ряда стран экономические санкции.