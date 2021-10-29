Агентство " Минск-Новости " попросило его прокомментировать ситуацию. Читатели портала пишут, что "мигранты заполонили столичные гостиницы, они ночуют даже в переходах".









Савиных рассказал, что недавно был с парламентской делегацией в Турции, где обсуждал "эти вопросы".





"Министерство иностранных дел проводит очень тщательную селекцию и выдает визы только по приглашениям от вполне конкретных туристических фирм. Они функционируют в Беларуси, и предоставляют полный пакет услуг, и имеют соответствующую регистрацию", — сказал Савиных.





При это он признал, что "часть этих людей после туристических целей" решает перейти границу с Литвой или Польшей.





"Вот это уже можно квалифицировать как нарушение закона и нелегальные действия. Но до того момента эти граждане находятся на территории Беларуси вполне легально", — повторил Савиных.





Чем вызван такой внезапный и повышенный интерес выходцев из стран Ближнего Востока к туристическому потенциалу Беларуси, и что именно их привлекает в стране, Савиных не объяснил.





Проблемы на границах Беларуси со странами ЕС начались после введения очередного пакета санкций в отношении официального Минска и заявления Лукашенко, что теперь белорусские власти будут заниматься сдерживанием нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране".





В Европейском Союзе считают, что миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей имеет рукотворный характер, и к его созданию причастны власти Беларуси.





Глава МИД Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко "главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов". В настоящее время идет подготовка пятого пакета санкций ЕС. Ограничения коснутся физлиц и компаний, причастных к организации нелегальной миграции.