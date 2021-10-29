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Депутат Савиных подтвердил: нашествию "туристов" с Ближнего Востока и Африки мы обязаны МИДу

Группы иностранцев из Ближнего Востока и Африки, которых можно наблюдать в последнее время в центре Минска, "это не мигранты, а туристы", заявил Андрей Савиных, председатель комиссии по международным делам Палаты представителей.

Агентство "Минск-Новости" попросило его прокомментировать ситуацию. Читатели портала пишут, что "мигранты заполонили столичные гостиницы, они ночуют даже в переходах".


Савиных рассказал, что недавно был с парламентской делегацией в Турции, где обсуждал "эти вопросы".

"Министерство иностранных дел проводит очень тщательную селекцию и выдает визы только по приглашениям от вполне конкретных туристических фирм. Они функционируют в Беларуси, и предоставляют полный пакет услуг, и имеют соответствующую регистрацию", — сказал Савиных.

При это он признал, что "часть этих людей после туристических целей" решает перейти границу с Литвой или Польшей.

"Вот это уже можно квалифицировать как нарушение закона и нелегальные действия. Но до того момента эти граждане находятся на территории Беларуси вполне легально", — повторил Савиных.

Чем вызван такой внезапный и повышенный интерес выходцев из стран Ближнего Востока к туристическому потенциалу Беларуси, и что именно их привлекает в стране, Савиных не объяснил.

Проблемы на границах Беларуси со странами ЕС начались после введения очередного пакета санкций в отношении официального Минска и заявления Лукашенко, что теперь белорусские власти будут заниматься сдерживанием нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране".

В Европейском Союзе считают, что миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей имеет рукотворный характер, и к его созданию причастны власти Беларуси. 

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко  "главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов". В настоящее время идет подготовка пятого пакета санкций ЕС. Ограничения коснутся физлиц и компаний, причастных к организации нелегальной миграции.
Источник: euroradio.fm
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