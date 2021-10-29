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Характеристика должна содержать больше сведений, пишет Sputnik, поэтому увеличен срок, в течение которого она должна быть выдана, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.









Раньше предоставить документ прежний наниматель должен был в течение пяти календарных дней, теперь на это отдается семь дней. Это касается и государственных, и частных организаций. И неважно, на какую должность и по какой профессии человек устраивается, пишет газета "Рэспублика".





Что касается претендентов на руководящие должности, то потребуется не только характеристика, но и сведения из единого государственного банка о правонарушениях, которые запрашиваются с согласия соискателя.





Костевич также обратила внимание, что если человек работал только в госорганизациях, то запрашивается характеристика лишь с последнего места работы. А если за последние пять лет трудился сначала в государственной, потом в частной организации, то нужно взять две характеристики — с последнего места работы и из госструктуры.





Ответственность за игнорирование

Невыполнение требования о запросе характеристики расценивается как грубое нарушение трудовых обязанностей. Это также касается предоставления недостоверной информации и выдача документа с опозданием.





Руководителя организации или других должностных лиц могут уволить на основании п. 1 ст. 47 Трудового кодекса (однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем организации, его заместителями, главным бухгалтером и его заместителями) или абзаца первого п. 7 ст. 42 (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемое таковым в соответствии с законодательными актами).





Что добавится в характеристику?

Практика характеристик с прежних мест работы существовала в стране и раньше, но была правом нанимателя. Теперь это стало обязанностью для руководителей государственных организаций.





14 октября 2021 года Совмин своим постановлением утвердил форму характеристики. В ней должны быть отражены профессиональные и деловые качества (компетентность, работоспособность, исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень самостоятельности при принятии решений, стремление повышать свой профессиональный уровень, другое), моральные качества (ответственность, порядочность, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, другое), участие работника в социально-общественной жизни коллектива, его взаимодействие с нанимателем, профсоюзной организацией по решению актуальных вопросов деятельности организации.





Также дополнительно нужно отражать сведения об отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю, о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности или наличии антигосударственных проявлений работника.











