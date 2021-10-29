



Тысячи людей вышли ночью на улицы района Бахри в столице страны Хартуме выступить против захвата власти военной хунтой во главе с председателем Суверенного совета, генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Их обстреляли боевыми и резиновыми пулями, рассказали свидетели.





В комитете врачей заявили, что в этих столкновениях погиб один человек, еще двое других были ранены и находятся в критическом состоянии. Ранее от огнестрельных ранений скончался 22-летний мужчина, сообщил один из собеседников.





Президент США Джо Байден выпустил заявление по случаю событий в Судане. В его тексте, который опубликован на сайте Белого дома 28 октября, говорится, что в Судане необходимо восстановить переходное правительство под руководством гражданских лиц.





"Призываю военное руководство Судана немедленно освободить всех задержанных и восстановить институты, связанные с переходным правительством [...] Все стороны конфликта смогут найти общее видение завершения перехода Судана к демократии. Соединенные Штаты полны решимости помочь Судану в достижении этой цели", – отметил президент США.



