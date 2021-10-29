Телеграм-каналы NEXTA признаны экстремистским формированием
МВД признало телеграм-каналы NEXTA экстремистским формированиям. Под запрет попала деятельность трех ресурсов.
«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении МВД.
Министерство внутренних дел ежедневно по будням пополняет перечень экстремистских формирований. До этого к ним были отнесены:
телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала,
ресурс Dze.chat и все объединенные ресурсом телеграм-каналы,
инициативы «Рабочы Рух / Расширенный круглый стол»,
телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат»,
телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы»,
телеграм-канал «Ждановічы сёння» и чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя»,
телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ»,
телеграм-канал «Ошмяны»
09:29 29/10/2021
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