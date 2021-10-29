



«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении МВД.





Министерство внутренних дел ежедневно по будням пополняет перечень экстремистских формирований. До этого к ним были отнесены:





телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала,

ресурс Dze.chat и все объединенные ресурсом телеграм-каналы,

инициативы «Рабочы Рух / Расширенный круглый стол»,

телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат»,

телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы»,

телеграм-канал «Ждановічы сёння» и чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя»,

телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ»,

телеграм-канал «Ошмяны»