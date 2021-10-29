Владимир Путин не прилетит в Минск на заседание Высшего госсовета союзного государства.





4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета «союзного государства», но только в режиме видеоконференции. Лукашенко назвал это мероприятие решительным шагом в интеграции.





Дата проведения ВГС названа еще в сентябре. Затем появилась неофициальная информация, что к 4 ноябрю не успевают подготовить к подписанию 28 союзных программ.





Значит, широко разрекламированное подписание «союзных программ» забуксовало?





Беларуская праўда узнала у экспертов, что означает очередная заминка в белорусско-российской интеграции.





В Кремле засомневались

-В Москве под большое сомнение ставится эффективность «союзного государства». Действительно, союзное государство развивается ни шатко, ни валко, вкладываются деньги, а серьезной отдачи нет. Более того, беларуская сторона не всегда выполняет свои обещания – это тоже настораживает Кремль, – считает кандидат в президенты 2001 года Владимир Гончарик. – К тому же сами союзные программы носят неопределенный характер, не наполнены конкретикой. Поэтому и рассчитаны на длительную перспективу. Поэтому никакой чрезвычайщины нет: даже если не подпишут 4 ноября, они могут сделать это в любое время – существенно ничего не изменится.





Неэффективность «союзного государства» заставит Кремль поменять политику в отношении официального Минска?





-Я никогда не был сторонником «союзного государства», хотя я за Союзный договор с Россией, за самые тесные экономические отношения. Но это совсем не означает, что мы должны замкнуться в конкретной структуре и больше ни с кем не контактировать, с тем же Западом. Более чем за 20 лет Россия вложила в Беларусь более 130 миллиардов долларов. Возникает вопрос: где наши современные предприятия? где новейшие технологии? почему ведущие мировые предприятия работают в России, но не идут в Беларусь? Почему бы нам не воспользоваться даже российским опытом? Сама структура союзного государства должна бы способствовать развитию страны, а у нас только идут разговоры, – говорит В.Гончарик.





Политик не расценивает неприезд Путина в Минск как некий сигнал белорусской стороне:





-Россия ушла на длительные каникулы из-за коронавируса. Так чего ради Путину лететь в Беларусь даже с этой точки зрения?





Кремль не устраивает проект Конституции?

Экономист Лев Марголин не спешит с далеко идущими выводами:





-Если Путин 4 ноября поедет в Свестаполь, тогда станет очевидно: это сигнал Лукашенко, что в Кремле недовольны его поведением. Чем недовольны, почему недовольны? Не думаю, что недовольство вызвано историей с “Комсомольской правдой в Беларуси”, видимо, прегрешения более тяжелые, но ни нам, ни россиянам об этом не говорят.





Медийные выпады белорусской пропаганды против Путина, по мнению Марголина, свидетельствуют о недовольстве Лукашенко:





-Лукашенко тоже неспроста делал демарши с той же Комсомольской правдой: он явно чем-то недоволен. Чем недоволен – понять сложно, но вполне может быть, что с проектом Конституции. Референдум вроде уже объявлен, россияне должны расслабиться, если это было их целью. Возможно. Согласованию подлежали не только союзные программы, но и проект Конституции, который, возможно, не устроил заказчика в Москве. Кремлю, по большому счету, все равно, останется ли Лукашенко государства или нет, появится Всебелорусское народное собрание или нет; их больше интересует повышение роли парламента и превращение Беларуси в парламентско-президентскую республику, чтобы легальным способом усиливать здесь свое влияние. У нас же нет ни Крыма, ни Донбасса, давить сложно; если к власти придет новый человек, он тут же начнет экономические реформы. Мы не может бесконечно оставаться Северной Кореей в центре Европы. А начнутся реформы – зависимость от России начнет снижаться. А значит, придется задействовать другие рычаги влияния, – отметил Лев Марголин.















