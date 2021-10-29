Георгиевская лента вот-вот окажется под запретом в стране бывшего Союза
В Латвии комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала поправки, согласно которым георгиевские ленты будут запрещены на публичных мероприятиях и других общественных собраниях. Предложение сделать исключение и разрешить использовать георгиевские ленты во время памятных мероприятий и у военных памятников комиссией отклонено.
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Предложение о том, чтобы сделать ряд исключений в запрет на георгиевские ленты вносил депутат от социал-демократической партии «Согласие» Николай Кабанов. Предполагалось, пишет rusplt.ru, что ленты разрешат во время военных реконструкций, на мероприятиях с иностранными дипломатами, а также во время мероприятий на военных памятниках и захоронениях.
Заслушав аргументы представителей латвийских государственных ведомств, комиссия приняла решение отклонить предложение о допуске георгиевских лент на некоторых мероприятиях.
Позицию относительно георгиевских лент ранее уже выражал глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.
По его словам, у Латвии есть причины видеть в георгиевской ленте «угрозу своей демократической системе и безопасности». В частности, такая оценка обусловлена «экспансией» России на Украине и российской «тоталитарной идеологией» в отношении бывших союзных республик.
«Запрет на георгиевские ленточки ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать свою позицию против использования этих ленточек на публичных мероприятиях», — поводит его слова портал DELFI.
Источник: Антон Мельников
08:26 29/10/2021
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