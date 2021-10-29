Митинг Светланы Тихановской в Бресте 2 августа 2020 года. Фото: Сергей Никрашевич.









«В интервью Светланы Тихановской российскому радио «Эхо Москвы» было важно не только то, что она скажет, но как она скажет, какова будет степень выразительности, целостности ее мыслей и внутренняя эволюция политического лидерства, — комментирует политолог Павел Усов для причисленного к экстремистам ресурса. — Именно из последнего вытекает содержание и характер слов и посылов, учитывая, что Алексей Венедиктов является каналом связи с Кремлем. В этом случае тем более необходима твердость и принципиальность собственной позиции, которая будет требовать отношение к себе как к равному».





Эксперт считает, пишет БГ, что лидерский, политический рост Светланы Тихановской — необходимое условие для дальнейшего развития протестного движения, потому что в условиях глубочайшего кризиса лидерский потенциал, духовная сила — единственное, что может компенсировать потери во времени и инициативах. Если общество теряет надежду на скорые перемены в стране, то оно должно быть уверено, что лидерство Тихановской набирает силу.





Сегодня быть только «образом перемен» уже недостаточно.





«Простота, неискушенность в вопросах политики были плюсом Светланы Тихановской на первом этапе политической борьбы. Она привлекала и обвораживала, так как людям нужна была исключительно альтернатива. В ее простоте, слабости и, может быть, в чем-то наивности была ее сила. Но сейчас, по прошествии полутора лет противостояния с режимом, должна была произойти внутренняя трансформация в содержательное политическое лидерство с глубоким пониманием происходящего и ясным четким видением будущего».





Политолог поясняет: активное участие в политике – это мощный толчок, который выводит формирование личности на другой уровень. Это экспресс-университет, который позволяет получить уникальный опыт и знание. Особенно если учесть, на какую вершину политической жизни Светлане Тихановской удалось взойти. Здесь нужна внутренняя установка на необходимость саморазвития, а она появляется, когда человек готов основательно укоренить себя в политической жизни.





«Когда такой надобности нет, то нет желания расширять свое сознание, воспринимать новые мысли и идеи, осознавать себя как историческую личность, которая способна конструировать политическое пространство и созидать».





Интервью Тихановской Венедиктову, как мне кажется, продемонстрировало то, что в фундаментальных вопросах «политического и исторического бытия» Светлана Тихановская все еще остается на уровне 2020 года.





Вероятно, по словам Усова, это связано с ее желанием оставаться в роли временного формального политического деятеля без внутренних амбиций и претензий на что-то большее. И это проявляется в отсутствии собственной позиции по важным для страны и народа вопросам. Ответственность за важные политические решения и судьбу народа перекладывается на кого-то другого в будущем: «новый президент расставит все точки над «i» и сделает правильный выбор». Это слова простого обывателя, а не человека, к которому были прикованы глаза тысяч людей.





В таком случае нет никакого смысла перестраивать свой внутренний мир и сознание, можно оставаться зрителем, а не активным участником с тягой к новым знаниям.





«Такой патернализм, вера в нового «хорошего» президента, безусловно скажется на позициях и влиянии Тихановской. Ведь будущее страны решается здесь и сейчас, никакого потом не будет, как и не будет «чудесного» появления «нового президента». Однако понимания этих простых истин также не произошло, да и не могло произойти в условиях внутренней самоизоляции от политического.





Соответственно, когда нет четкой ясной картины мира, собственной позиции, мнения, рожденного из личного переосмысления информации, то высказывания по судьбоносным вопросам: интеграция, транзит, влияние России — будут поверхностными и противоречивыми. Они превратятся в механическое повторение услышанного, как у студента, зазубрившего несколько абзацев из учебника перед экзаменом».





Эксперт видит слабость осмысленной точки зрения особенно четко в словах об интеграции с Россией: «И Союзное государство не предполагает сдачу суверенитета… Интеграция уже настолько глубока между нашими двумя странами, и экономическая в частности, что нам с этим жить… Для того чтобы урегулировать какие-то вопросы между двумя странами, может быть союзный парламент. Но это мое мнение. Возможно, я неправильно мыслю. Я думаю, что политики могут опровергнуть мои слова».





Здесь есть и бытовое представление о том, чем является «Союз», и сознательное дистанцирование от политического. При этом «интеграция» — вопрос не просто политический, а цивилизационный, вопрос жизни и смерти государства. Ответить на него можно, только если суверенитет и независимость действительно имеют ценность для человека, которого называют лидером.





Лидер не может сказать: «я не знаю», «может быть плохо, а может быть хорошо», так как одна из задач лидера – формирование мнения, позиций граждан, участие в формировании нации.





Лидерство как совокупность политических, духовных, психологических качеств крайне необходимо в переломных моментах, считает политолог, — потому что оно определяет характер перемен и их направление.





«Если в ближайшем будущем вакуум лидерства не будет преодолен, если Светлана Тихановская будет продолжать держать себя «вне политического» и лишь играть роль лидера, а не быть им, деконсолидация политических активов усилится, как и общее разочарование в «новых политиках».











