Александр Лукашенко 26 октября посетил Лидскую городскую больницу, в том числе и больных коронавирусом. Среди прочего, правитель высказался о неэффективности ношения масок и заверил, что западные вакцины в Беларусь поступать не будут.





Вадимом Можейко. Почему Лукашенко продолжает не очень серьезно относиться к пандемии? Об этом «Филин» поговорил с аналитиком BISS





– Очевидно, что политически такая позиция несет для Лукашенко только вред. Это было заметно еще с весны 2020 года. Во многом именно такая реакция Лукашенко на ковид способствовала объединению населения и развитию низовых инициатив.





В вопросе, почему он продолжает стоять на своем, можно отметить несколько факторов. Во-первых, это личные убеждения Лукашенко. На последнем видео с Лидской больницы видно, что в данном вопросе он становится похож на ворчливого деда, который не хочет слушать ни чьих указаний и подчиняться чьим-либо авторитетам.





Такая позиция ковид-диссидента и особого пути искренне отвечает убеждением Лукашенко. А, во-вторых, — это эффект колеи.





На самом деле во многих странах политики разделились на противоположные лагеря в вопросах ковида. Например, «новые правые» из «Альтернативы для Германии» сначала выступали за сильные антиковидные меры, но когда этот вопрос под контроль взяло правительство Меркель, то им практически ничего не оставалась как стать антиваксерами.





Тоже самое в Беларуси. Лукашенко с самого начала занял позицию, если не ковид-диссидента, то скептика, а оппоненты заняли обратную позицию. Мы видим, какую позицию тут занимает Светлана Тихановская, которая говорит о миллионе западных вакцин для Беларуси, ищет варианты поставок.





Противники Лукашенко говорят о вакцинации, необходимости носить маски, это подталкивает его не соглашаться с таким раскладом и занимать противоположную позицию. А то, что для Лукашенко личные политические цели превыше всего, повторять не приходится.





Позицию властей можно объяснить, но совсем с трудом поддаются логике действия работников торговых центров и автобусных парков, которые снимают предупреждения о масочном режиме. Есть ли этому какие-то объяснения?





– Это типичное усердство исполнителей, когда начальник говорит одну фразу, а дальше все доходят чуть ли не до маразма, пытаясь демонстрировать активность в выполнении распоряжений.





Да, Лукашенко, видимо, не нравится носить маски. И многим людям не нравится носить маски, просто они понимают, что существует разница между «мне не нравится» и решениями, которые принимаются в масштабах страны.





Мера по ношению масок во многих странах, не только в Беларуси, не самая популярная. Но исполнение в Беларуси выглядит топорно и бездумно. У меня вопрос к водителям общественного транспорта, которые ночью покорно сдирали наклейки с дверей: а они думали, какие последствия у этого могут быть? Насколько далеко люди готовы зайти в исполнении таких приказов?





Также Лукашенко высказывался о западных вакцинах. Объяснение, почему их все еще нет в Беларуси, удивило многих. Оказывается, власти боятся, что люди начнут ездить в Европу для получения каких-то инструкций.





– Данные высказывания логического обоснования не выдерживают, – продолжает Вадим Можейко. – Белорусы в первый день в Варшаве могут привиться «Джонсоном» и получать инструкции (смеется – Ф.).





В западных прививках Лукашенко в первую очередь видит политическую, имиджевую угрозу для себя. Единственный его аргумент против данных вакцин — это про политику, а не про медицину. Никто не говорит, что западные прививки плохие и вредные, что «Спутник» лучше. Говорят, что мы их не будем поставлять, чтобы «не ездили за инструкциями». Это единственное, что его волнует.





Что могут делать люди в данной ситуации, когда власти демонстрируют, что коронавирус не является серьезнейшей проблемой?





– Логично, что про свое здоровье надо заботиться самому. И не только в данной ситуации, кто еще про ваше здоровье подумает, кроме вас самих? Если ты находишься в условной Германии, то власти можно делегировать больше полномочий в данном вопросе, но в Беларуси каждый за себя.





Если до 2020 года кто-то это плохо понимал, то в прошлом году власти сделали все, чтобы это продемонстрировать в полной мере. Людям в такой ситуации надо вакцинироваться, носить маски, помогать друг другу. Кому-то принести еды, кому-то, кто начитался разных фейков, объяснить необходимость вакцинации.