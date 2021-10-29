







Как сообщает госагентство БелТА, об этом Лукашенко заявил на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым в четверг в Минске.





"Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - сказал Лукашенко.





Он призвал "в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить".





Ранее в Беларуси было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, пишет Interfax.by. Как заявлял генеральный прокурор Андрей Швед, целью является признание Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечение попыток обесценить исторические факты.

По данным Генпрокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Беларуси составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.