







Совет Безопасности ООН выразил в четверг «серьезную озабоченность по поводу военного переворота в Судане» и призвал военные власти страны восстановить переходное правительство под руководством гражданских лиц.





В заявлении, согласованном на основе консенсуса, состоящий из 15 членов Совет призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и вступить в диалог без предварительных условий. Совет также призвал к немедленному освобождению всех задержанных военными.





В официальном заявлении говорится: «Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего 25 октября военного переворота в Судане, приостановления работы некоторых переходных институтов, объявления чрезвычайного положения и задержания премьер-министра Абдаллы Хамдока, а также других гражданских членов переходного правительства».





«Члены Совета Безопасности выразили свою солидарность с народом Судана и подтвердили свою готовность поддержать усилия по осуществлению перехода Судана к демократии, чтобы оправдать надежды и чаяния суданского народа на инклюзивную, мирную, стабильную, демократическую жизнь и благополучное будущее, – отмечается далее в документе. – Члены Совета Безопасности подчеркнули, что любая попытка подорвать процесс перехода к демократии в Судане ставит под угрозу безопасность, стабильность и развитие Судана. Члены Совета Безопасности подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Судана».





Совбез также высказался в поддержку региональных и субрегиональных усилий, в том числе по линии Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), Африканского союза (АС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).





Члены Совета Безопасности также подтвердили свою полную поддержку Комплексной миссии ООН по содействию переходному периоду в Судане (ЮНИТАМС) в выполнении ее мандата.





Члены Совета Безопасности выразили намерение и дальше внимательно следить за ситуацией в Судане.