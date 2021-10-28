Евгения Пыльченко, последнего защитника Виктора Бабарико, сообщает 28 октября вечером состоялось заседание дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов, на котором рассматривалось дело, последнего защитника, сообщает Свабода





Комиссия приняла решение исключить из адвокатуры Пыльченко-младшего - за "систематические нарушения законодательства об адвокатуре".





Ранее, 19 октября, по приказу министра юстиции в отношении Евгения Пыльченко было возбуждено дисциплинарное производство, и его отстранили от работы.





В четверг на заседание явились 7 членов комиссии, председательствовал Александр Петрович. Заседание длилось полтора часа. Как голосовали, неизвестно, так как делалось это в специальной комнате, в отсутствие Пыльченко, рассказал Евгений.









"Комиссия вынесла довольно большое решение на 7 или 8 листах - они не пронумерованы. Основных претензий две.





Первая - якобы я в репликах во время судебных прений по делу Виктора Бабарико дал оценку выступлениям других адвокатов. То есть за то же, за что исключили Дмитрия Лаевского.





А второе - за то, что я защищал одновременно Виктора Бабарико и Светлану Купрееву, подругу его семьи. И якобы у них был конфликт интересов: КГБ прислал письмо, что есть конфликт интересов — без обоснований и предоставления документов.





На самом деле никакого конфликта интересов там нет. Ни следствие, ни суд в течение 1,5 лет никаких мне претензий не высказывали. И нет никаких документов, которые бы подтверждали, что конфликт интересов есть. Дисциплинарная комиссия поверила КГБ, а не мне. И решила, что я нарушил профессиональную этику", - рассказал Евгений Пыльченко.





Адвокатом Евгений Пыльченко работает с 2012 года, с 2018 - в адвокатском бюро "Лаевский и партнеры".





Пыльченко защищал экс-банкира Виктора Бабарико, подругу семьи Бабарико Светлану Купрееву, своего коллегу адвоката Максима Знака.





Сейчас у Виктора Бабарико нет ни одного из шестерых адвокатов. Максим Знак осужден на 10 лет, Илья Салей уехал из Беларуси, Александра Пыльченко лишили лицензии еще более года назад, Дмитрия Лаевского - в июле 2021 года, Наталью Мацкевич отстранили от работы 13 октября, а 25 октября исключили из коллегии. И вот теперь лишен лицензии последний адвокат Бабарико Евгений Пыльченко.





По не подтвержденной официально информации из осведомленного источника, потерял одного из своих адвокатов и сын Виктора Бабарико Эдуард, которого уже почти полтора года держат в так называемой «американке» — СИЗО КГБ.





Защитник Эдуарда 28 октября была вызвана в Министерство юстиции на внеочередную аттестацию, которую якобы не прошла. У Бабарико-младшего осталась еще одна адвокат.