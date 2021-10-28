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"Вцепился всеми восемью конечностями в страну и ни за что ее никому не намерен отдавать"

Путин не питает иллюзий насчет Лукашенко, считает российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин


— Лукашенко нужна власть и только власть. Если он видит угрозу своей власти со стороны своих граждан, он репрессирует своих граждан, если он видит угрозу для своей власти со стороны Кремля, он будет обороняться от Кремля, уйдет в землянки, начнет войну с братским русским народом — все, что угодно, но только не уступить, — комментирует на «Эхе Москвы» Дмитрий Орешкин текущие отношения между Кремлем и властями Беларуси. — Лукашенко надо показать, что он контролирует ситуацию, что он никого не боится, что он главный царь страны, на этой территории, для этих 9 миллионов человек. И он это показывает.

По мнению политолога, Владимир Путин не питает никаких иллюзий в отношении Лукашенко.

— Путин все пропускает мимо ушей. Наверное, это ему неприятно, я вообще не думаю, что он сильно любит Лукашенко, потому что тот его систематически кидает на деньги. Путин ему дает ежегодно примерно 5 млрд (долларов) нефтегазовой скидки, а взамен Лукашенко даже не хочет признать суверенитет России над Крымом.

Потому что ему видится, что следующий шаг за этим будет точно таким же образом организованный суверенитет над Беларусью.

Это человек такой, который вцепился всеми восемью конечностями в страну под названием Беларусь и ни за что ее никому не намерен отдавать — ни в западном направлении, ни в восточном, ни вверх, ни вниз, — заключил российский политолог.
Источник: udf.name
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