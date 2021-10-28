Он отметил, что участки референдума будут располагаться в школах, где будет обеспечена безопасность, передает Sputnik





"Прежде всего, там должно быть видеонаблюдение – как внутри, так и снаружи. Плюс пропускной режим. Поверьте, сил и средств у нас достаточно, чтобы все прошло тихо и спокойно. Если ответить на белорусском: няма таго, што раньш было. Если у кого-то работает воспаленное воображение, пускай расслабятся. Уже такого не будет", - пояснил Барсуков.





Конституционный референдум

Всего на референдуме предложат изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и исключить 2 статьи. В числе основных предложений – сохранение президентской формы правления и проведение перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций.





Кроме того, планируется закрепление и установление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.





По мнению Лукашенко, именно во время референдума, который пройдет в конце февраля 2022 года, будет предпринята очередная попытка революции в стране.