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Барсуков: Сил и средств достаточно, чтобы референдум прошел спокойно

У властей достаточно сил и средств, чтобы референдум в Беларуси прошел спокойно, заявил журналистам после совещания по безопасности в Мингорисполкоме помощник президента – инспектор по Минску Александр Барсуков

Он отметил, что участки референдума будут располагаться в школах, где будет обеспечена безопасность, передает Sputnik.

"Прежде всего, там должно быть видеонаблюдение – как внутри, так и снаружи. Плюс пропускной режим. Поверьте, сил и средств у нас достаточно, чтобы все прошло тихо и спокойно. Если ответить на белорусском: няма таго, што раньш было. Если у кого-то работает воспаленное воображение, пускай расслабятся. Уже такого не будет", - пояснил Барсуков.

Конституционный референдум

Всего на референдуме предложат изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и исключить 2 статьи. В числе основных предложений – сохранение президентской формы правления и проведение перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций.

Кроме того, планируется закрепление и установление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.

По мнению Лукашенко, именно во время референдума, который пройдет в конце февраля 2022 года, будет предпринята очередная попытка революции в стране.
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