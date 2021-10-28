Военная доктрина между Россией и Беларусью может быть подписана, но серьезное значение она будет иметь только в случае разрешения на размещение на территории Беларуси российских военных баз, считает российский оппозиционный политик, бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов





— Эту доктрину мусолят уже давно, примерно, как и дорожные карты по интеграции, где нагнетается много всяких ожиданий, но потом выясняется, что ничего особенного там нет, — отметил политик. — Действующая совместная доктрина была утверждена 20 лет назад.





В последние годы с учетом роста сильных антизападных настроений регулярно объявлялось, что вот сейчас мы ее обновим и сделаем новую.





По-моему, последний раз это должно было произойти в 2018 году. Сейчас снова все интенсифицировалось с резким ростом антизападной риторики и у России, и у Беларуси. Я так понимаю, что они хотят ее обновить прежде всего для того, чтобы погрозить пальчиком НАТО, Европе и США.





Но за всем этим бюрократическим и риторическим белым шумом нужно понимать одну важную вещь — реально здесь вопрос стоит только о том, будет серьезное российское военное присутствие на территории Беларуси или нет, будет военная база и, возможно, не одна или нет. Но пока никаких подвижек именно в этой части мы не видим.





Это значит, что, скорее всего, доктрина станет очередным пустым документом, как те самые дорожные карты. При этом будет много всяких слов и чуть-чуть какие-то шаги по интеграции командных систем. Больше ничего.





В то же время Милов увидел и пример реальной «помощи» между союзниками по военному договору.





— Анализируя миграционный кризис на литовской и польской границах, могу сказать, что есть очень много признаков того, что за этим стоят российские спецслужбы и другие структуры. Потому что слишком уж успешной была рекрутинговая деятельность по поиску мигрантов в самых отдаленных странах, не только в Ираке и Сирии, а и в африканских государствах.





Я думаю, что белорусские спецслужбы не могли сами организовать такую сеть найма мигрантов для подвоза к границе ЕС. Это вряд ли реалистично. Конечно, здесь была помощь. Не зря европейские политики об этом заговорили, — заключил Милов.