+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Российский политик: Военная доктрина "союзного государства" – пустой звук

Российский политик Владимир Милов – о военной доктрине "союзного государства" и «помощи» между союзниками.

Военная доктрина между Россией и Беларусью может быть подписана, но серьезное значение она будет иметь только в случае разрешения на размещение на территории Беларуси российских военных баз, считает российский оппозиционный политик, бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов

— Эту доктрину мусолят уже давно, примерно, как и дорожные карты по интеграции, где нагнетается много всяких ожиданий, но потом выясняется, что ничего особенного там нет, — отметил политик. — Действующая совместная доктрина была утверждена 20 лет назад.

В последние годы с учетом роста сильных антизападных настроений регулярно объявлялось, что вот сейчас мы ее обновим и сделаем новую.

По-моему, последний раз это должно было произойти в 2018 году. Сейчас снова все интенсифицировалось с резким ростом антизападной риторики и у России, и у Беларуси. Я так понимаю, что они хотят ее обновить прежде всего для того, чтобы погрозить пальчиком НАТО, Европе и США.

Но за всем этим бюрократическим и риторическим белым шумом нужно понимать одну важную вещь — реально здесь вопрос стоит только о том, будет серьезное российское военное присутствие на территории Беларуси или нет, будет военная база и, возможно, не одна или нет. Но пока никаких подвижек именно в этой части мы не видим.

Это значит, что, скорее всего, доктрина станет очередным пустым документом, как те самые дорожные карты. При этом будет много всяких слов и чуть-чуть какие-то шаги по интеграции командных систем. Больше ничего.

В то же время Милов увидел и пример реальной «помощи» между союзниками по военному договору.

— Анализируя миграционный кризис на литовской и польской границах, могу сказать, что есть очень много признаков того, что за этим стоят российские спецслужбы и другие структуры. Потому что слишком уж успешной была рекрутинговая деятельность по поиску мигрантов в самых отдаленных странах, не только в Ираке и Сирии, а и в африканских государствах.

Я думаю, что белорусские спецслужбы не могли сами организовать такую сеть найма мигрантов для подвоза к границе ЕС. Это вряд ли реалистично. Конечно, здесь была помощь. Не зря европейские политики об этом заговорили, — заключил Милов.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]