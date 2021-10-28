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Госсовет без эпохальных сборов пройдет: Путин не будет лично встречаться с Лукашенко 4 ноября

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября. Оно пройдет по видеосвязи. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

Госсовет без эпохальных сборов пройдет: Путин не будет лично встречаться с Лукашенко 4 ноября
«Действительно, в День народного единства, 4 ноября состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», — приводит слова Пескова «РИА Новости».


Надо отметить, что вчера Дмитрий Песков отказался сообщать о планах Путина на 4 ноября. Данная дата проведения ВГС была названа еще в сентябре, но затем появилась информация, которая свидетельствовала, что оно может не состояться. В частности, речь шла о том, что планируемые к подписанию 28 союзных программ могут не успеть подготовить в срок. Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев при этом избегал прямых ответов на вопросы о дате заседания.

Дмитрий Песков сегодня не уточнял, будут ли подписываться по видеосвязи какие-то документы.
reform.by
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