«Действительно, в День народного единства, 4 ноября состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», — приводит слова Пескова «РИА Новости».









Надо отметить, что вчера Дмитрий Песков отказался сообщать о планах Путина на 4 ноября. Данная дата проведения ВГС была названа еще в сентябре, но затем появилась информация, которая свидетельствовала, что оно может не состояться. В частности, речь шла о том, что планируемые к подписанию 28 союзных программ могут не успеть подготовить в срок. Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев при этом избегал прямых ответов на вопросы о дате заседания.





Дмитрий Песков сегодня не уточнял, будут ли подписываться по видеосвязи какие-то документы.