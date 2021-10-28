Максим Богрецов считает , что нужно бороться за право Виктора Бабарико на защиту.





— Привлекать внимание нужно. Попробовать бороться за такие базовые фундаментальные права — тоже нужно. Не спуская это просто так, тихо, — отметил Богрецов. — И всегда есть надежда, конечно, что понимание все-таки приходит: это наша общая правовая система. И в этой правовой системе никогда не знаешь, кому следующему понадобится защита адвоката.





И Виктор Дмитриевич, будучи самым публичным заключенным, самым большим профайлом, с кем это происходит, — как первая ласточка. Если что-то происходит с ним, с хорошей вероятностью, это будет происходить со следующим кем-то, кому, в том числе, понадобится в будущем юридическая помощь. Это очень важно, потому что это касается всех, в том числе и людей, которые работают во власти.





Напомним, накануне всех адвокатом Виктора Бабарико отстранили от осуществления защитной деятельности. Из Минской городской коллегии адвокатов была исключена Наталья Мацкевич. В ближайшее время дисциплинарная комиссия коллегии намерена рассмотреть производство в отношении последнего защитника Виктора Бабарико — Евгения Пыльченко, пишет gazetaby.com





До этого адвокатской лицензии были лишены еще ряд защитников Бабарико и других политзаключенных.