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Богрецов: «В этой правовой системе никогда не знаешь, кому следующему понадобится защита адвоката»

IT-предприниматель объяснил, почему лишение Виктора Бабарико на защиту касается в том числе и людей, которые работают во власти.

Богрецов: «В этой правовой системе никогда не знаешь, кому следующему понадобится защита адвоката»
Максим Богрецов считает, что нужно бороться за право Виктора Бабарико на защиту.

— Привлекать внимание нужно. Попробовать бороться за такие базовые фундаментальные права — тоже нужно. Не спуская это просто так, тихо, — отметил Богрецов. — И всегда есть надежда, конечно, что понимание все-таки приходит: это наша общая правовая система. И в этой правовой системе никогда не знаешь, кому следующему понадобится защита адвоката.

И Виктор Дмитриевич, будучи самым публичным заключенным, самым большим профайлом, с кем это происходит, — как первая ласточка. Если что-то происходит с ним, с хорошей вероятностью, это будет происходить со следующим кем-то, кому, в том числе, понадобится в будущем юридическая помощь. Это очень важно, потому что это касается всех, в том числе и людей, которые работают во власти.

Напомним, накануне всех адвокатом Виктора Бабарико отстранили от осуществления защитной деятельности. Из Минской городской коллегии адвокатов была исключена Наталья Мацкевич. В ближайшее время дисциплинарная комиссия коллегии намерена рассмотреть производство в отношении последнего защитника Виктора Бабарико — Евгения Пыльченко, пишет gazetaby.com

До этого адвокатской лицензии были лишены еще ряд защитников Бабарико и других политзаключенных.
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