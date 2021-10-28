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Будут бороться с помощью танков Leopard? Лукашенко заявил, что ему есть что подвинуть ближе к западным границам

Польские власти в результате миграционного кризиса на границе с Беларусью приняли решение о дополнительной переброске туда собственных военных.

Белорусско-польская граница - Sputnik Беларусь, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко

 С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков Leopard, заявил белорусский лидер во Дворце Независимости на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

Ранее стало известно, что министерство обороны Польши приняло решение перебросить несколько тысяч военных к границе с Беларусью для противодействия нелегальной миграции.

"Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай – границам Союзного государства", – цитирует Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, власти республики наблюдают за этим и будет реагировать жестко. После некоторого времени ожидания последует предупреждение польской стороне.
"А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны", – подчеркнул белорусский лидер.

Накануне в ходе рабочей поездки в Лиду Александр Лукашенко поручил своему помощнику по Гродненской области Юрию Караеву следить за обстановкой на границе с Польшей.

"Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", – заявил в Лиде глава государства.

Напомним, что в августе 2020 года Александр Лукашенко поручал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Тогда это было мотивировано эскалацией обстановки на западных границах республики.
sputnik.by
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