«Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноябряпроведем Высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг — и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее, это важный Высший госсовет, поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции», — сказал он, передает телеграм-канал «Пул первого».





Напомним, дата 4 ноября называлась в сентябре. Тогда ее подтверждала и российская сторона. Ожидается, что на заседании ВГС будут подписаны 28 союзных программ по углублению интеграции, также может быть подписана новая военная доктрина СГ.





Вместе с тем, в начале октября госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев заявлял, что решение о проведении совета будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. Вчера пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на стал раскрывать его планы на 4 ноября, заявив, что сообщит о них, когда будет принято окончательное решение.





Александр Лукашенко отметил, что российский чиновник должен был с первых шагов в Минске почувствовать, что приехал не к чужим людям. Он посетовал на попытки вбить клин между Беларусью и Россией.





«Как бы ни старались в СМИ, особенно, я заметил в последнее время, вбить клин между нами. Мы люди опытные, особенно вы — многое повидали в жизни в связи со своей профессией. Наверное, понимаете, что вокруг нас происходит. Поэтому никуда не деться от этого политического антуража. Но, тем не менее, хочу еще раз подтвердить: вы приехали не в чужую страну. Вы вообще приехали, как к себе домой. Из этого вы должны исходить», — сказал он.