«Серьезно обеспокоены»

Амир Абдоллахиан заявил, что страна серьезно обеспокоена положением своих граждан. А также призвал сотрудников белорусского консульства и пограничников к гуманитарному сотрудничеству, чтобы найти иранцев и оказать им медицинскую помощь, пишет Телеграф.

Кроме того, глава МИД Ирана призвал облегчить представителям иранского посольства доступ к застрявшим мигрантам, чтобы помочь им вернуться домой.

Амир Абдоллахян сказал, что в социальных сетях распространяются тревожные новости о положении этих людей и призвал белорусскую сторону к максимальному сотрудничеству, особенно пограничников.

По информации пресс-службы иранского министерства, что Макей рассказал о принимаемых мерах МИДа по установлению личности и розыску иранских граждан. А также «подтвердил готовность Минска оказывать максимальное содействие в этом вопросе и поддерживать тесные контакты с посольством Ирана в Минске».

Однако Владимир Макей добавил, что Беларуси нужна дополнительная информация о местоположении мигрантов, и заверил, что он незамедлительно повторно запросит информацию по этому поводу у соответствующих ведомств.

Стороны договорились продолжить консультации пока иранцев не найдут и не окажут медпомощь.

Задержаны на границе?

Ранее, 25 октября посольство Ирана в Беларуси сообщило, что занимается вопросом депортации задержанных на белорусско-литовской границе иранских мигрантов, передает Sputnik.by. Сообщается, что посол обратился к компетентным белорусским учреждениям с просьбой о сотрудничестве, чтобы связаться с иранскими гражданами на границе и немедленно расследовать их ситуацию.

По словам пресс-секретаря МИД Ирана Саида Хатибзаде, иранский посол поговорил по телефону с одним из задержанных, после чего делегация посольства направилась на границу — решить вопрос возвращения на родину мигрантов.

«Наше посольство находится в постоянном контакте с соответствующими белорусскими структурами и официально проинформировало белорусскую сторону о серьезной озабоченности Исламской Республики Иран положением иранских граждан, оказавшихся в ловушке на границе», — сказал Хатибзаде.