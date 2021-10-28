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Ошмянский телеграм-канал признан экстремистским формированием

МВД признало еще один телеграм-ресурс экстремистским формированием. На этот раз речь идет о телеграм-канале «Ошмяны».

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Ошмяны», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении МВД.

Теперь в перечне МВД уже восемь экстремистских формирований. Кроме «Ошмян», в него входят:

телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чата этого канала,
ресурс Dze.chat и все объединенные ресурсом телеграм-каналы,
инициативы «Рабочы Рух / Расширенный круглый стол»,
 телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат»,
телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы»,
телеграм-канал «Ждановічы сёння» и чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя»,
Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ»
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