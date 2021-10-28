Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook (архив)





Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, пишет Гордон, которое озвучил один из адвокатов политика Дмитрий Садзаглишвили, пишет "Грузия Online".





"С этой минуты... я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голоданием, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид и пока мне не будет предоставлена возможность пользоваться своими процессуальными правами", – написал Саакашвили.





Адвокат пояснил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.





"Когда мы вошли в комнату встреч, мы обнаружили, что эта комната была отремонтирована. Барьер подняли до предела, чтобы с Саакашвили не было прямой коммуникации и все общение контролировалось", – рассказал он.





Мать политика Гиули Аласания заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.





"Нас разделяло окно, напрямую общаться мы не можем. Как я поняла, у адвокатов с ним такое же общение. Так нельзя, потому что общение с адвокатами должно быть конфиденциальным", – сказала она в комментарии Sova.





Украинский врач Максим Перебийнис, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, также отметил, что ему не разрешили лично осмотреть Саакашвили, они общались только через стекло.





27 октября политика посетила также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.





В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.



