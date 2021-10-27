Ведомство в своем сообщении не называет имя обвиняемого, пишет Медиазона, однако с Боярским у него совпадают возраст, родной город, статьи обвинения и мера пресечения. Также СК утверждает, что обвиняемый действовал до марта 2021 года, когда и был задержан Артем Боярский.





По версии следствия, Боярский с августа 2020 года по март 2021 года администрировал «признанный экстремистским формированием» телеграм-канал и чат студентов факультета. Утверждается, что он «руководил экстремистским сообществом» и распределял роли участников, организовывал их участие в акциях протеста.





Обвинение считает, что Артем Боярский обучал людей «способам неповиновения законным требованиям правоохранителей», убеждал их нарушать закон и распространял информацию о месте сбора участников. Также студент «лично осуществлял контроль за их прибытием к назначенному времени на планируемые в столице несанкционированные массовые мероприятия и за возвращением с таковых».





Кроме того, задержанному вменяют, что он занимался «увеличением численности сообществ» через частные беседы, организацию совместного досуга, «в том числе совместного распространения экстремистских материалов и протестной символики». Таким образом, как утверждается, Боярский формировал у людей готовность и желание «участвовать в противозаконных действиях».





Следствие отмечает, что обвиняемый и сам участвовал в акции протеста 25 октября 2020 года, ��де грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал лозунги и блокировал дорогу.





«Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд», — сообщает СК.





Боярского задержали 24 марта и осудили на 25 суток ареста за несанкционированный пикет (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Согласно протоколу, в его комнате в общежитии на окне висел бчб-флаг.





На следующий день в телеграм-канале ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка появилось видео, на котором студент рассказывал, что «является администратором экстремистского телеграм-канала и чата "Мая краiна Беларусь"».





27 октября, в день публикации официальной информации о деле Артема Боярского, МВД признало «экстремистскими формированиями» телеграм‑канал «Мая краіна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ».