Эксперты The World Prison Brief (WPB) и Института исследований политики в области преступности и правосудия опубликовали данные по количеству заключённых на 100 тысяч жителей и рейтинг стран по абсолютному количеству заключённых в 223 юрисдикциях мира.





В рейтинге относительного количества заключенных на 100 тысяч жителей, Беларусь заняла 20-е место в мире. По данным исследователей, в Беларуси на 100 тысяч населения приходится 345 заключенных.





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В находящейся на 24 месте России этот показателеь составляет 326 «сидельцев», а в находящейся на 108 строчке Украине - 140 человек.





Отметим, что и в рейтинге стран по абсолютному числу находящихся в местах лишения свободы граждан Беларусь не оказалась на задворках. С показателем 32 556 заключенных она заняла 50-е место, разместившись в списке между Туркменистаном и Танзанией.





Если сравнить нынешний рейтинг с показателями пятилетней давности, можно отметить как позитивную, так и негативную тенденцию. Позитив заключается в том, что место Беларуси в «мировом списке тюрем», как зачастую называют в СМИ данное исследование, падает. Ведь в 2016 году наша страна занимала в рейтинге 12-ю позицию. А вот негативом имеет смысл признать то, что количество заключенных в Беларуси, судя по данным авторов исследования, растет. В 2016 году речь шла о пребывании за решеткой 306 граждан на 100 тысяч населения.







