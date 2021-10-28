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Беларусь вошла в Топ-20 стран по числу заключенных

В рейтинге стран по численности заключенных в местах лишения свободы на 100 тысяч жителей Беларусь заняла 20 место из 223 стран и территорий.

Беларусь вошла в Топ-20 стран по числу заключенных
Эксперты The World Prison Brief (WPB) и Института исследований политики в области преступности и правосудия опубликовали данные по количеству заключённых на 100 тысяч жителей и рейтинг стран по абсолютному количеству заключённых в 223 юрисдикциях мира.

В рейтинге относительного количества заключенных на 100 тысяч жителей, Беларусь заняла 20-е место в мире. По данным исследователей, в Беларуси на 100 тысяч населения приходится 345 заключенных. 

Инфографика finprom.kz

В находящейся на 24 месте России этот показателеь составляет 326 «сидельцев», а в находящейся на 108 строчке Украине - 140 человек. 

Отметим, что и в рейтинге стран по абсолютному числу находящихся в местах лишения свободы граждан Беларусь не оказалась на задворках. С показателем 32 556 заключенных она заняла 50-е место, разместившись в списке между Туркменистаном и Танзанией. 

Если сравнить нынешний рейтинг с показателями пятилетней давности, можно отметить как позитивную, так и негативную тенденцию. Позитив заключается в том, что место Беларуси в «мировом списке тюрем», как зачастую называют в СМИ данное исследование, падает. Ведь в 2016 году наша страна занимала в рейтинге 12-ю позицию. А вот негативом имеет смысл признать то, что количество заключенных в Беларуси, судя по данным авторов исследования, растет. В 2016 году речь шла о пребывании за решеткой 306 граждан на 100 тысяч населения.



Лидерами рейтинга абсолютного числа заключенных являются США, Китай и Бразилия, где сидит 2 068 800, 1 690 000 и 811 707 человек. 
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