







Правоохранители подозревают их в неоказании своевременной медпомощи главе государства и подделке документов.





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Respekt.





По его данным, правоохранители выясняют, не совершили ли люди из окружения Земана преступление, не оказав ему медицинскую помощь в замке в Ланах, где он находился до госпитализации.





Также полиция подозревает людей из окружения Земана в подлоге и присвоении полномочий президента страны. В частности, речь идет о возможной подделке подписи главы государства на документе о созыве новой Палаты депутатов 8 ноября.





В прокуратуре отказались прокомментировать изданию ход расследования уголовных дел. При этом там уточнили, что в обоих случаях подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.





Напомним, ранее в Чехии разгорелся скандал, связанный с госпитализацией Земана - его подпись на решении о созыве палаты депутатов могли подделать.





Отметим, в октябре президента Чехии госпитализировали с печеночной энцефалопатией.















